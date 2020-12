Google ajoute une nouvelle fonctionnalité pour l’application Photos, à savoir des photos cinématiques qui créeraient un effet de type 3D pour les images enregistrées sur la plate-forme. Dans un article de blog, le géant du logiciel explique que grâce aux capacités d’apprentissage automatique, la fonction Photos cinématiques prédira la profondeur d’une image pour produire une représentation 3D de la scène. Il détecte essentiellement le sujet de l’image et fournit automatiquement une texture 3D qui permet aux utilisateurs de revivre les anciens souvenirs plus vivement. Les photos cinématiques peuvent également être utilisées avec un bouton dédié, et on dit qu’elles seront bientôt déployées. Google dit que les utilisateurs doivent maintenir l’application à jour pour vérifier sa disponibilité.

La fonction Photos cinématiques fonctionne également sur les images qui n’incluent pas les informations de profondeur de la caméra. «Nous animons une caméra virtuelle pour un effet panoramique fluide, comme dans les films», a déclaré la société dans le billet de blog. Les images ayant l’effet Photos cinématiques peuvent également être partagées avec d’autres utilisateurs; cependant, ils le recevraient sous forme de fichier vidéo.

De plus, Google déploie de nouveaux thèmes pour Memories qui incluent des photos des « personnes les plus importantes de votre vie » ou des moments comme les couchers de soleil et même la randonnée. Les souvenirs Google Photos sont disponibles en haut de la page d’accueil qui affiche les images dans un format semblable à une histoire Instagram. « Maintenant, vous verrez des photos de surface de Memories des personnes les plus importantes de votre vie … Et à partir de bientôt, vous verrez également des souvenirs sur vos choses préférées – comme les couchers de soleil – et les activités – comme le vélo ou la randonnée – basées sur les photos vous téléchargez », a ajouté Google.

La société note également que tous les souvenirs ne valent pas la peine d’être revisités.Par conséquent, les utilisateurs peuvent toujours masquer des personnes ou des moments spécifiques afin qu’ils n’apparaissent pas dans vos souvenirs Google Photos. Pour masquer des personnes ou une période spécifique des souvenirs, accédez à Paramètres> Sélectionner des souvenirs> Sélectionnez Masquer les dates ou Masquer les personnes et les animaux de compagnie> Choisissez les images que vous souhaitez masquer. Google Photos reçoit également des conceptions de collage actualisées. Google dit que les mises en page pour une sélection de photos seront choisies en trouvant des couleurs similaires pour accentuer les détails tels que la police.