Il existe peu d’applications plus importantes pour l’écosystème Google que Google Photos. Je sais que le stockage gratuit et illimité dont nous bénéficiions tous a maintenant disparu, mais je ne peux pas vous dire combien de fois cette application s’ouvre sur mes appareils chaque jour pour continuer à regarder des souvenirs, rechercher de nouvelles créations de Google et partager d’anciens événements avec les membres de la famille.

Aujourd’hui, Google annonce qu’il publie sa plus grande mise à jour de la fonctionnalité Memories de Google Photos et je pense que vous aimerez certaines de ces choses. Ils nous offrent également un nouvel outil d’édition de collages, donc c’est cool.

Pour les mises à jour de Memories, voici ce que vous devriez rechercher :

Souvenirs repensés : Google dit qu’il est en train de repenser les souvenirs pour vous montrer plus de vidéos avec extraits de vidéos plus longues qu’il sélectionne et coupe comme par magie. Ils ajoutent zoom dynamique aussi, donner mouvement à ces créations. Ils commenceront même ajouter de la musique instrumentale (le mois prochain), que vous aimerez ou détesterez (Shout out to the silent squad). Et enfin, dans le département de refonte, Google va vous laisser balayez vers le haut et vers le bas pour accéder à la mémoire suivante un peu comme le font tant de vos applications de médias sociaux de nos jours.

: Google dit qu’il est en train de repenser les souvenirs pour vous montrer avec qu’il sélectionne et coupe comme par magie. Ils ajoutent aussi, donner à ces créations. Ils commenceront même (le mois prochain), que vous aimerez ou détesterez (Shout out to the silent squad). Et enfin, dans le département de refonte, Google va vous laisser un peu comme le font tant de vos applications de médias sociaux de nos jours. Partage de mémoire (!) : Pour terminer! Les souvenirs nouvellement repensés vous permettront de partager un souvenir entier avec quelqu’un, au lieu d’une seule image. Désormais, lorsque vous cliquez sur le bouton de partage dans un souvenir, vous avez la possibilité de partager une photo affichée ou le souvenir. Google dit que c’est leur fonctionnalité demandée numéro 1 et je le crois absolument.

: Pour terminer! Les souvenirs nouvellement repensés vous permettront de partager un souvenir entier avec quelqu’un, au lieu d’une seule image. Désormais, lorsque vous cliquez sur le bouton de partage dans un souvenir, vous avez la possibilité de partager une photo affichée ou le souvenir. Google dit que c’est leur fonctionnalité demandée numéro 1 et je le crois absolument. Nouveaux types de mémoire : Un nouveau type de mémoire est en cours de déploiement et développe l’idée des photos cinématographiques. Cette nouvelle mémoire présentera plusieurs photos fixes dans une «expérience cinématographique de bout en bout», avec de la musique et tous les produits stylisés.

: Un nouveau type de mémoire est en cours de déploiement et développe l’idée des photos cinématographiques. Cette nouvelle mémoire présentera plusieurs photos fixes dans une «expérience cinématographique de bout en bout», avec de la musique et tous les produits stylisés. Styles dans les mémoires: J’aurais aimé qu’il y ait une touche artistique dans Memories ? Google commencera bientôt à ajouter des illustrations graphiques à certains souvenirs d’artistes vedettes.

Google ne plaisantait pas quand ils ont dit que c’était la plus grande mise à jour de Memories à ce jour.

Bon, pour ça éditeur de collages, c’est comme vous pouvez l’imaginer. Vous appuyez longuement sur la première photo pour ensuite en sélectionner plusieurs. Une fois que vous en avez choisi quelques-uns, il y a un bouton “+ Ajouter à” qui vous permet maintenant de choisir “Collage”.

Il existe une tonne d’options de collage, y compris des styles de base et Google One premium créés par des artistes. Une fois que vos photos sont dans un collage, vous pouvez les modifier là-bas, ajuster la mise en page, appliquer des filtres, etc. C’est plutôt génial.

Presque tout se déroule aujourd’hui sur Android, à l’exception de la musique instrumentale. Cela arrive le mois prochain.

Lien Google Play: Google Photos

// Google