Google Photos obtient 5 nouvelles fonctionnalités de doux souvenirs

Google sait à quel point nous apprécions tous les souvenirs qu’ils nous envoient quotidiennement sur des voyages passés ou des événements de la vie. En fait, leurs chiffres montrent que 500 millions de personnes utilisent la fonctionnalité Memories dans Google Photos chaque mois – nous aimons tous clairement les Memories qu’ils continuent à créer et à nous envoyer.

Parce que Memories est devenu une fonctionnalité clé de Google Photos, une mise à jour est en cours de déploiement aujourd’hui pour la rendre encore plus visible et avec de nouvelles fonctionnalités.

Le premier changement concerne le menu de navigation en bas de Google Photos. L’onglet « Partage » disparaît au profit d’un nouvel onglet « Mémoires » où vous pourrez trouver vos souvenirs préférés ou en créer de nouveaux à partir de zéro.

Lors de la visualisation de souvenirs, Google indique que vous pouvez facilement supprimer des photos et des vidéos spécifiques, et que vous pouvez masquer un souvenir entier si ce n’est pas à votre goût. Vous pouvez les renommer ou demander de l’aide avec les noms via ce qui semble être un outil générateur Bard AI. Vous le trouverez sous la forme d’un bouton « Aidez-moi le titre » lors de la création d’un souvenir. Seuls certains comptes l’obtiendront dans un premier temps.

Si vous décidez de partager un souvenir, vous pouvez le co-créer avec d’autres personnes, tout comme vos albums Photos actuels. Vos amis et votre famille peuvent désormais ajouter des photos ou des vidéos aux souvenirs, pour vraiment compléter l’expérience ou…mémoire.

Et enfin, Google va vous permettre de sauvegarder des souvenirs sous forme de vidéos dans une prochaine mise à jour. Ce faisant, vous pourrez partager des souvenirs de photos via des applications de messagerie ou sur les réseaux sociaux.

La mise à jour avec tout sauf la fonction de création vidéo est déployée dès aujourd’hui aux États-Unis. Le reste du monde verra la mise à jour dans les « mois à venir ».

// Google