Google Photos ne fait que s’améliorer

Cette semaine, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Google Photos, dont nous avons abordé très brièvement lors de la rafale d’annonces d’hier. Au cours de cette année, les utilisateurs de Photos verront les dossiers verrouillés (enfin!), Cinematic Moments (une évolution de Cinematic Photos), ainsi que des modifications pour la fonctionnalité Memories existante.

Nous avons discuté des dossiers verrouillés hier, mais pour récapituler, les utilisateurs pourront stocker des photos sensibles que vous ne voudrez peut-être pas que quelqu’un d’autre voie. Le dossier est protégé par mot de passe (ou biométrie) et les photos à l’intérieur du dossier ne s’afficheront pas à l’intérieur de votre grille ou de votre chronologie lorsque vous faites défiler Google Photos. C’est certainement un ajout bienvenu.

Cinematic Moments, la prochaine étape pour les photos cinématographiques, assemble vos prises de vue en photos en mouvement à l’aide de réseaux de neurones. C’est en fait assez brillant, compte tenu du nombre de clichés que les gens prennent pour obtenir la bonne photo. Et nous ne parlons pas de GIF mal assemblés. Comme détaillé par Google, « En utilisant des réseaux de neurones pour synthétiser le mouvement entre deux photos presque identiques et combler les vides avec de nouveaux cadres, nous pouvons créer des images vivantes et animées appelées moments cinématiques. »

Bien que vous puissiez penser que vous avez besoin de nombreuses images pour créer cette animation, c’est faux. Vous n’avez besoin que de 2 images presque identiques, qu’elles proviennent de votre smartphone ou d’un ancien album photo. Vous pouvez en voir un exemple ci-dessous.

Google espère également éviter aux gens de revivre des souvenirs douloureux. Google déclare: « Google Photos inclut déjà des commandes pour masquer les photos de certaines personnes ou périodes, et nous continuons d’en ajouter de nouvelles pour améliorer l’expérience grâce à ce partenariat continu. Plus tard cet été, nous rendrons ces commandes plus faciles à trouver, afin que vous puissiez choisir ce sur quoi vous regardez en quelques clics. «

Et voila. Beaucoup de bonnes choses entrantes pour Google Photos.

