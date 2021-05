Google Photos mélange son application de la meilleure façon

Google Photos est l’une des plus grandes créations d’applications de tous les temps. Cela m’impressionne d’une manière ou d’une autre presque tous les jours, que ce soit à travers une recherche étrange qui trouve exactement ce que je voulais, la remontée de souvenirs au bon moment, ses capacités d’organisation ou la façon dont il permet aux gens de partager facilement des photos entre eux. . Mais il a des problèmes, en particulier avec sa mise en page actuelle qui a semi-enterré toute l’expérience de partage dans une petite bulle de dialogue dans le coin supérieur gauche.

Google corrige ça! Dans un message de la communauté cette semaine, Google annonce qu’il déplace l’onglet Partage vers la barre de navigation inférieure pour faciliter l’affichage et la gestion de tout votre contenu partagé. Étant donné que ce raccourci de bulle de discussion n’a jamais eu beaucoup de sens, je peux vous dire que j’adore ce changement.

En plus de ce mouvement, la boutique d’impression Google Photos va occuper cette place dans le coin supérieur gauche précédemment occupée par la zone de partage. Google pense que cela vous facilitera l’impression, mais nous pensons vraiment qu’il sera plus facile d’ignorer toutes les fois où ils vous suggèrent d’imprimer des photos. Et oui, cela signifie que l’imprimerie quitte l’onglet Bibliothèque.

Je ne vois rien mais gagne ici.