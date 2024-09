Google Photos dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité subtile mais indispensable

June Wan/ZDNET

Que vous soyez un utilisateur iOS ou Android, Google Photos est un excellent service de stockage et de partage de photos avec des fonctionnalités telles que Magic Editor et Ask Photos. Cependant, une fonctionnalité très basique manquait jusqu’à cette semaine : une option de retournement de photos.

Repérées pour la première fois par Android Police, les utilisateurs peuvent désormais retourner ou mettre en miroir leurs photos depuis l’application Google Photos. Bien que cela puisse sembler une fonctionnalité fondamentale, les fonctions d’édition de base permettaient uniquement aux utilisateurs de recadrer, de faire pivoter ou d’ajuster le rapport hauteur/largeur d’une image avant cette mise à jour.

Également : Gemini Live arrive enfin sur les téléphones Android – comment y accéder gratuitement

Certains exemples utiles de mise en miroir d’une image incluent la prise d’un selfie sur un iPhone, qui est automatiquement configuré pour inverser votre caméra selfie, en conservant l’orientation réelle de la photo.

C’est l’une de mes bêtes noires, car je veux généralement que mes selfies ressemblent à ce que je vois dans le miroir. Cependant, je n’arrive pas à activer le paramètre « appareil photo avec police miroir » car, parfois, il est préférable d’avoir l’orientation réelle.

D’autres exemples utiles pour refléter une image incluent la photographie, l’ajout d’équilibre et de symétrie ou la correction de l’orientation. Même si vous ne parvenez pas à penser à un cas d’utilisation pour le moment, il est agréable d’avoir la possibilité de stocker toutes vos photos sans les télécharger à nouveau sur votre téléphone juste pour exécuter cette fonction de base.

Mais Google Photos propose une fonctionnalité encore plus intéressante : « Ask Photos ». Grâce à l’IA, les utilisateurs peuvent demander au chatbot de trouver une photo, au lieu de chercher eux-mêmes parmi des milliers de photos.

Également : Google Veo arrive sur YouTube, apportant des arrière-plans IA dynamiques aux Shorts

Par exemple, lors de la démonstration de la fonctionnalité à Google I/O, au lieu de saisir le mot clé « plaque d’immatriculation » et de faire défiler toutes les photos, les utilisateurs peuvent désormais demander « Quel est mon numéro de plaque d’immatriculation ? » Gemini extraira le numéro pour eux, en utilisant le contexte pour identifier quelle voiture appartient à l’utilisateur.

La fonctionnalité « Demander à des photos » est pour l’instant strictement expérimentale et est disponible pour certains utilisateurs américains dans le cadre de Google Labs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre la liste d’attente en vous rendant sur le site Page Google Photosfaites défiler jusqu’à la section Demander des photos, saisissez votre adresse Gmail et cliquez sur le bouton « Rejoindre la liste d’attente ».