Google Photos ajoute un dossier verrouillé protégé, plus de contrôles pour les souvenirs

Aujourd’hui était le premier jour de la conférence des développeurs Google I / O, et le géant de la recherche a annoncé des mises à jour pour tous ses services. Google Photos n’a pas non plus été oublié.

L’application obtiendra un nouvel espace de dossier verrouillé protégé par mot de passe dans lequel vous pourrez enregistrer des photos sensibles séparément. Ce qui est stocké ici ne s’affiche pas lorsque vous faites défiler Google Photos ou toute autre application de galerie sur votre appareil. Le dossier verrouillé sera d’abord disponible sur Pixels et arrivera sur plus d’appareils Android tout au long de l’année. Sur les pixels, vous aurez la possibilité d’enregistrer des photos et des vidéos directement dans votre dossier verrouillé à partir de l’application appareil photo.

Avec Memories, Google Photos affiche des photos d’années passées, des faits saillants récents, des moments avec vos proches, vos activités préférées, etc. Mais parfois, il peut faire surface quelque chose que vous voudrez peut-être oublier à jamais, donc dans cet esprit, les commandes pour masquer les photos de certaines personnes ou périodes seront plus faciles à trouver à partir de cet été.

L’application obtiendra également des contrôles plus granulaires pour les souvenirs dans votre grille. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez renommer un point culminant de voyage ou le supprimer. Bientôt, vous pourrez supprimer une seule photo d’un souvenir, supprimer les meilleurs souvenirs du mois et renommer ou supprimer des souvenirs en fonction des moments que vous célébrez.

À partir de la fin de l’été, Google Photos mettra en évidence les petits motifs trouvés dans un ensemble de trois photos ou plus qui partagent des éléments tels que la forme ou la couleur. Vous les trouverez dans Memories, et cela utilise sans surprise l’apprentissage automatique.

Plus tard cette année, vous verrez également de nouveaux types de souvenirs des moments que vous célébrez, quels qu’ils soient: Diwali, Nouvel An lunaire, Hanoukka ou autre chose.

Ces souvenirs s’afficheront pendant que vous ferez défiler votre grille de photos, ainsi que les nouveaux meilleurs souvenirs du mois et les faits saillants du voyage.