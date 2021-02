Depuis environ un an, Google progresse lentement pour améliorer l’expérience de visionnage de vidéos dans son application Photos et la dernière mise à jour apporte quelques fonctionnalités intéressantes. L’application vous permettra désormais de pincer pour zoomer sur les vidéos ainsi que de dobule-tap.

Une fois que vous avez zoomé sur une vidéo, vous pouvez tracer et regarder des zones spécifiques de la vidéo pour un examen plus approfondi. Un double-tap, en revanche, remplira l’écran de votre téléphone avec la vidéo et un double tap pour une deuxième fois fera un zoom arrière.

Il a été signalé que la fonctionnalité n’est disponible que pour certains utilisateurs et que la version de l’application n’est pas un facteur, ce qui signifie qu’il s’agit d’un commutateur côté serveur. Vous devrez peut-être attendre un moment avant de pouvoir commencer à zoomer sur vos vidéos haute résolution.

