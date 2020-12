Aujourd’hui, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité intéressante pour son service Photos. Cela s’appelle des photos cinématiques, et comme vous pouvez le voir dans la démo ci-dessous, cela créera automatiquement un effet de type 3D pour certains de vos clichés. Cela fonctionnera dans la section Souvenirs de l’application, et vous n’avez rien à faire – vous trouverez des photos cinématiques dans vos derniers moments forts en haut de votre grille de photos.

La fonction veut vous faire revivre vos souvenirs de manière plus vivante et réaliste, et elle utilise l’apprentissage automatique pour prédire la profondeur d’une image et produire une représentation 3D de la scène, même si l’image d’origine n’inclut pas les informations de profondeur de la caméra. . La dernière étape consiste à animer une caméra virtuelle pour un effet de panoramique fluide, similaire à ce que vous voyez dans les films – d’où le nom des photos cinématiques.

Au cours des prochaines semaines, nous déploierons des photos cinématographiques pour vous aider à revivre vos souvenirs d’une manière plus vivante et réaliste.https: //t.co/waXN3EF957 pic.twitter.com/BY2duRwjde – Google Photos (@googlephotos) 15 décembre 2020

Cela sera progressivement déployé auprès des utilisateurs de Photos au cours du mois prochain. Vous pourrez partager des photos cinématographiques avec des personnes en les envoyant sous forme de vidéos «en quelques clics».

De plus, Google Photos obtient également de nouveaux designs de collages, des « mises en page plus riches et conçues de manière artistique » qui sont peuplées et stylisées à l’aide de l’IA, qui base ses sélections sur la recherche de couleurs similaires à celles des photos et sur les utiliser pour accentuer des détails spécifiques tels que la police et la couleur d’arrière-plan.

Les souvenirs feront désormais surface des photos des personnes les plus importantes de votre vie, et bientôt vous montreront également vos activités et activités préférées – pensez aux couchers de soleil, à la pâtisserie, à la randonnée. Bien sûr, vous pouvez toujours masquer des personnes ou des périodes spécifiques afin de ne pas être frappé par un collage mettant en vedette votre ex.

La source