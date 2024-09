Google Photos a enfin ajouté une fonctionnalité d’édition tant attendue

Google a enfin ajouté une fonctionnalité d’édition assez basique qui, pour une raison ou une autre, était jusqu’alors absente de Google Photos. Et je dois dire que je trouverai personnellement cela plus utile que la plupart des astuces d’IA sophistiquées que Google a ajoutées.







Vous pouvez désormais retourner des photos et des vidéos dans Google Photos

En premier repéré sur Redditet déployé via une mise à jour, Google Photos propose désormais une option de retournement. Cela signifie que vous pouvez retourner à la fois les photos et les vidéos de gauche à droite et inversement.





Une fois que vous disposez de la fonctionnalité, elle est extrêmement facile à trouver et à utiliser.

Ouvrez simplement Google Photos et recherchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez retourner. Cliquez sur Modifier suivi de Recadrerpuis recherchez l’icône Flip (un rectangle divisé par une ligne au milieu, avec une ligne brisée sur le côté droit). Cliquez dessus et la photo ou la vidéo sélectionnée basculera vers la gauche ou la droite.

Pourquoi vous pourriez vouloir inverser vos photos ou vidéos

Dave Parrack/MUO Dave Parrack/MUO

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir retourner vos photos ou vidéos. La plus évidente est d’améliorer la composition de vos prises de vue sur smartphone.





Nos yeux ont tendance à se déplacer de gauche à droite sur une scène, probablement parce que c’est la direction dans laquelle la plupart (mais pas toutes) des langues sont lues. La composition de vos photos peut donc contribuer à raconter une histoire plus satisfaisante à celui qui les regarde.

Je préfère cette fonctionnalité simple à la plupart des fonctionnalités d’IA

Il est surprenant de constater combien de temps il a fallu à Google pour ajouter cette fonctionnalité très courante et assez basique à Google Photos. Après tout, cette option est disponible depuis longtemps dans Snapseed, également détenue par Google. Et plus les fonctionnalités Snapseed sont ajoutées à Google Photos, mieux c’est, en ce qui me concerne.

Il est d’autant plus surprenant de constater le temps qu’il a fallu pour cela, compte tenu du nombre de fonctionnalités d’IA sophistiquées que Google a ajoutées avant cela. La possibilité de demander à l’IA de supprimer le flou des photos floues ou d’utiliser la gomme magique pour effacer les photos contenant des éléments indésirables est excellente, mais pas au détriment des outils de retouche d’image de base tels que celui-ci.