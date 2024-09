Google Phone semble tester une nouvelle interface utilisateur pour les appels entrants

L’application Google Phone ne reçoit pas souvent d’énormes mises à jour, mais une nouvelle modification de l’interface utilisateur des appels entrants semble être en préparation.

Selon un premier rapport sur Redditqui a ensuite été repéré par Autorité Androidl’application de numérotation par défaut sur la plupart des téléphones Android verra quelques changements visuels dans le fonctionnement des appels entrants.

Le rapport initial ne partageait qu’un écran de l’application Google Phone avec une interface utilisateur d’appel entrant mise à jour qui abandonne le bouton d’acceptation ou de rejet déplaçable au profit de boutons d’acceptation et de rejet dédiés. Ce changement émulerait le numéroteur iPhone et l’écran d’appel de divers autres constructeurs Android, dont Samsung.

Le bouton « Répondre » est vert et placé à droite sous la bascule rapide « Message », tandis que le bouton rouge « Refuser » est à gauche. C’est rapide, simple et plus logique qu’une icône de téléphone que vous pouvez faire glisser vers le haut ou vers le bas pour accepter ou refuser. Vous pouvez voir l’interface utilisateur des appels entrants mise à jour par rapport à l’interface utilisateur des appels existante ci-dessous :













interface utilisateur d’appel existante

Ce changement est censé être arrivé avec Google Phone v145.0.672690850, mais ce serait un changement judicieux pour une interface qui peut parfois être frustrante à utiliser. Modifier l’interface utilisateur des appels entrants de Google Phone de cette manière serait un changement important et quelque peu bienvenu.

Cependant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure cela est répandu ; il semble s’agir d’un test limité, avec très peu de personnes capables de le voir après la mise à jour vers la dernière version de l’application. Nous ne le voyons sur aucun de nos appareils de test après le chargement latéral.

Faites-nous savoir si vous voyez cette interface utilisateur sur votre téléphone et faites-nous part de vos commentaires ci-dessous.

Plus sur Android :