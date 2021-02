Apple a récemment présenté sa fonction de transparence de suivi des applications, qui devrait sortir avec iOS 14.5. Le nouvel outil oblige les développeurs à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs iOS à travers les applications pour le ciblage publicitaire. Maintenant, Google travaillerait également sur une fonctionnalité similaire. Un rapport récent de Bloomberg a déclaré que Google explorait une alternative à la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple dans le but de limiter la collecte de données et le suivi inter-applications sur Android.

Le rapport Bloomberg indique que la version de Google serait « moins stricte » que celle d’Apple. Il a déclaré que Google essayait d’équilibrer les demandes croissantes des consommateurs soucieux de leur vie privée avec les besoins financiers des développeurs et des annonceurs. Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole de Google a déclaré que le géant de la recherche cherchait toujours à équilibrer la confidentialité avec un écosystème d’applications sain et financé par la publicité. « Pour satisfaire les annonceurs tout en améliorant la confidentialité, les discussions autour de la solution Android de Google indiquent qu’elle pourrait être similaire aux modifications prévues du navigateur Web Chrome », indique le rapport.

La fonction de transparence du suivi des applications d’Apple a été critiquée par des entreprises qui affirment que les nouvelles politiques nuiront aux petites entreprises. Facebook a été l’un des critiques les plus virulents et les plus éminents de la nouvelle fonctionnalité d’Apple. Apple dit que les nouvelles fonctionnalités sont conçues pour défendre les utilisateurs. Il indique que les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées sur d’autres applications et sites Web.