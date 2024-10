Google peut remercier le Pixel 9 pour ses ventes les plus élevées enregistrées au troisième trimestre 2024

Ce que vous devez savoir

Un rapport de recherche sur la part de marché des smartphones au troisième trimestre 2023 montre que Google a atteint de nouveaux sommets aux côtés de Motorola.

Google aurait enregistré sa croissance de part de marché « la plus élevée jamais enregistrée » au troisième trimestre, probablement grâce à la série Pixel 9.

Samsung et Apple mènent la charge, arrivant respectivement à la première et à la deuxième place.

La série Pixel 9 de Google comprend trois téléphones à dalle et un pliable, dotés du logiciel d’IA intégré de Gemini.

L’analyse des ventes de smartphones du troisième trimestre est arrivée et quelques constructeurs OEM enregistrent une croissance positive.

Recherche de contrepoint a rapporté le rapport sur les ventes mondiales de l’industrie des smartphones au troisième trimestre 2024 (via 9to5Google). La publication indique que les « ventes » de téléphones au cours du dernier trimestre ont augmenté de 2 % en glissement annuel (d’une année sur l’autre). Bien qu’il s’agisse apparemment du « quatrième trimestre consécutif » de croissance du secteur, le message ajoute que l’Amérique latine, l’Europe occidentale et le Japon sont les fers de lance des ventes.

Une forte dynamique trimestrielle a frappé les « autres marques », alors que les recherches soulignent que Google est une entreprise remarquable. Le directeur de la recherche, Tarun Pathak, a commenté, affirmant que Google « a enregistré son volume de smartphones le plus élevé jamais enregistré au cours d’un trimestre au troisième trimestre ». Malheureusement, le réalisateur n’a pas fourni de chiffre précis derrière ce nouveau record.

Motorola a également atteint un record « le plus élevé jamais enregistré » en matière de volume de téléphones au cours du dernier trimestre. De plus, Moto et Huawei ont vu leurs ventes augmenter de 30 % sur un an.

Comme d’habitude, le rapport détaille les performances du « Top 5 » des constructeurs OEM, en commençant par la première place de Samsung au troisième trimestre. La société est en tête du trimestre, représentant 19 % de part de marché, suivie par Apple avec 16 %. La marque chinoise Xiaomi se glisse à la troisième place avec 14 %.

Google a connu une tendance à la hausse ces derniers temps, puisqu’un rapport de mars détaillait sa croissance malgré un déclin global des smartphones en 2023. Les chiffres de ventes montraient que les totaux de l’entreprise approchaient les 5 % aux États-Unis à la fin de l’année dernière. De plus, Google a été le seul équipementier à avoir signalé une croissance de sa part de marché aux États-Unis en 2023. La marque est encore loin de toucher Samsung et Apple, mais toute croissance est positive dans l’ensemble.

Plus important encore, alors que le troisième trimestre s’étend de juillet à septembre, il semble que Google puisse remercier sa série Pixel 9. La série est arrivée avec trois téléphones à dalle : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Ces appareils ont finalement donné plus de sens au mot à la mode autrefois pensé : IA. Avec Gemini en tête, la série Pixel 9 propose plusieurs outils d’IA sur appareil tels que Pixel Screenshots, Gemini Live, Circle to Search, et bien plus encore, alimentés par son SoC Tensor G4.

Nous nous demandons maintenant dans quelle mesure Google peut faire avancer le train. Le Tensor G4 était une mise à niveau minimaliste par rapport au G3 ; cependant, le Tensor G5 devrait être son premier SoC entièrement personnalisé sorti de la cuisine de TSMC.