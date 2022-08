Google peut commencer à prendre en charge les sauvegardes de montres intelligentes Wear OS sur Google One

Alors que nous commençons à voir de nouveaux appareils Wear OS arriver sur le marché, les efforts de Google pour améliorer l’expérience globale sur les appareils Android sont révélés dans le dernier APK Teardown par les gens de Développeurs XDA.

De nouvelles chaînes dans la version bêta 22.32.12 de l’application Google Play Services révèlent que Google se prépare à ajouter la prise en charge de la sauvegarde des données de la smartwatch lors du passage à un nouvel appareil. Une chaîne est intitulée : compagnon_backup_opt_in_title qui contient les invites : Sauvegardez votre appareil avec Google One/Sauvegarde par Google One/Choisissez un compte de sauvegarde.

Skagen Falster Gen 6

Actuellement, lors du passage d’une smartwatch Wear OS à un nouveau smartphone Android, vous devez réinitialiser la montre en usine. L’ajout d’une option pour sauvegarder l’appareil en ferait une expérience beaucoup plus fluide.

Ce qui est intéressant, c’est la mention de Google One – un abonnement Google payant. Les paramètres et la gestion des sauvegardes de données des appareils Google pour Android et iOS se trouvent dans l’application Google One, bien qu’un abonnement Google One ne soit pas nécessaire pour utiliser la fonctionnalité. Les abonnés Google One paient pour un stockage supplémentaire sur leur compte Google, nous ne pensons donc pas que Google mettrait une fonctionnalité comme celle-ci derrière un paywall.

Compte tenu du moment de cette découverte, Google pourrait ajouter la fonctionnalité à temps pour le lancement de sa prochaine smartwatch Pixel, qui devrait arriver en octobre avec les Pixels 7 et 7 Pro.

