Suivant la chronologie de Google, la société lancera cette année sa prochaine version d’Android, Android 12 (nom non confirmé). La semaine dernière, il a été signalé que Google réorganiserait sa fonction d’écran partagé avec la nouvelle version d’Android. Maintenant, il est dit que Google ramènera une fonctionnalité cachée avec la prochaine version d’Android que nous avons vue pour la première fois dans l’aperçu du développeur d’Android 11. La fonctionnalité dont il est question ici est le double-tap sur le panneau arrière, qui pourrait être utilisé comme raccourci pour des choses comme Google Assistant, prendre une capture d’écran, démarrer et arrêter le média, etc.

Selon un rapport publié dans 9to5Google, la société basée à Mountain View, en Californie, travaille à la relance de la fonctionnalité, qui a été baptisée « Columbus » par Google. Au moment où il a été repéré dans l’aperçu du développeur, « Columbus » était censé remplacer la fonction de geste de pression Active Edge dans le Google Pixel 4a, le Pixel 4a 5G et le Google Pixel 5. Cependant, lorsque Android 11 a été entièrement publié pour Pixel smartphones, la fonctionnalité était introuvable. Selon 9to5Google, Google travaille à relancer la fonction de double tap sur les smartphones Google Pixel avec Android 12.

Le rapport indique que contrairement à la fonction de prévisualisation pour les développeurs d’Android 11, jugée trop sensible, la fonction Android 12 a été programmée pour ne reconnaître que les « taps fermes » à l’arrière. Comme d’autres fonctionnalités de gestes sur Android, la fonction de double pression pourrait également être complètement désactivée, selon le rapport 9to5Google.

Une fonctionnalité similaire a été publiée avec l’iOS 14 d’Apple l’année dernière, qu’Apple appelle Back Tap. Le raccourci sur les iPhones d’Apple peut être utilisé pour prendre une capture d’écran, ouvrir le centre de contrôle et plus encore.