Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que Google abusait de sa position dominante en tant que fournisseur Android et lui a infligé une amende de 4,1 milliards d’euros. La décision est le dernier développement de l’affaire de 2018 lorsque la Commission de la concurrence de l’UE a infligé une amende à la société californienne pour avoir regroupé Android OS avec les services Google.

Le tribunal a confirmé l’accusation qui affirmait à l’origine que Google obligeait les fabricants de téléphones à préinstaller le navigateur Chrome et l’application de recherche dans le cadre d’un programme de partage des revenus. La décision a confirmé la grande majorité des accusations initiales, mais n’était pas d’accord sur le fait que le partage des revenus faisait également partie de l’abus initial, de sorte que l’amende a été abaissée par rapport à sa valeur initiale de 4,3 milliards d’euros.

Il s’agit de la deuxième plus haute juridiction de l’Union européenne, ce qui signifie que Google peut à nouveau faire appel devant la plus haute juridiction du bloc – la Cour de justice de Luxembourg. Une déclaration de la société indique qu’Android “a créé plus de choix pour tout le monde, pas moins, et soutient des milliers d’entreprises prospères en Europe et dans le monde”.

Passant par