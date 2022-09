Un tribunal européen de haut niveau a largement confirmé une amende record infligée à Google par la Commission européenne pour des violations des lois antitrust liées à son système d’exploitation mobile Android. L’UE a accusé Google d’étouffer la concurrence en utilisant sa domination d’Android pour obliger les fabricants de téléphones à inclure des applications pour les services Google.

Google, propriété d’Alphabet, a contesté l’amende de 2018, mais mercredi, le Tribunal de la Cour européenne de justice a en grande partie confirmé la décision de sanctionner l’entreprise de plus de 4 milliards d’euros (3,99 milliards de dollars).

“Afin de mieux refléter la gravité et la durée de l’infraction”, il convient d’infliger une amende de 4,125 milliards d’euros à Google, a indiqué le tribunal (PDF). C’est légèrement inférieur à l’amende initiale de 4,34 milliards d’euros, car le tribunal a déclaré que son raisonnement différait “à certains égards” de celui de la commission.

“Nous sommes déçus que le tribunal n’ait pas annulé la décision dans son intégralité”, a déclaré Google dans un communiqué. “Android a créé plus de choix pour tout le monde, pas moins, et soutient des milliers d’entreprises prospères en Europe et dans le monde.”

L’amende – toujours un record – est l’une des trois que le chien de garde antitrust de l’UE a infligée à Google entre 2017 et 2019, totalisant environ 8,5 milliards de dollars.

L’UE a constaté que les accords de Google avec les fabricants de téléphones étouffaient la concurrence et réduisaient les choix pour les consommateurs, car des entreprises telles que Huawei, Samsung et LG sont complètement dépendantes d’Android. Les accords exigeaient que certaines applications et outils de recherche Google, ainsi que le Google Play Store, soient préinstallés sur les appareils Android, ce qui permet à Google de préserver et de renforcer sa domination dans la recherche.

Google a précédemment fait valoir qu’en fournissant gratuitement le logiciel Android aux fabricants d’appareils, il a permis la prolifération de téléphones bon marché et, ce faisant, a accru l’accès aux services en ligne. La société a également souligné que si les utilisateurs souhaitent télécharger des services concurrents, ils sont libres de le faire.

Le groupe européen de consommateurs BEUC a qualifié la décision de “cruciale” dans un déclarationajoutant que “cela confirme que les consommateurs européens doivent disposer d’un choix significatif entre les moteurs de recherche et les navigateurs sur leurs téléphones et leurs tablettes”.