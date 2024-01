Google Pay s’associe à NPCI pour propulser l’interface de paiement numérique de l’Inde sur la scène mondiale

Cette histoire a été publiée pour la première fois sur Benzinga India portail.

Alphabet Inc.. (NASDAQ : GOOGL) (NASDAQ : GOOG) Google Payer s’associe à Société nationale des paiements de l’Inde dans le but de commercialiser le système de paiement mobile révolutionnaire de l’Inde, l’interface de paiement unifiée (UPI), sur les marchés mondiaux.

La collaboration entre Services numériques Google Inde et NPCI est conçu pour simplifier les paiements internationaux pour les voyageurs indiens et également pour aider au développement d’infrastructures de paiement numérique de type UPI dans d’autres pays. Cette initiative correspond à l’ambition du NPCI de renforcer la position de l’Inde dans l’espace mondial des paiements numériques et de simplifier les envois de fonds en réduisant la dépendance aux systèmes de transfert d’argent traditionnels.

Le PDG de NIPL, Ritesh Shukla, a exprimé son enthousiasme quant au potentiel de ce partenariat. Il a déclaré : « L’UPI a démontré au monde le changement qui se produit dans les économies avec l’introduction d’infrastructures numériques interopérables à l’échelle de la population et chaque économie qui rejoint de tels réseaux créera un impact au-delà de la somme des parties.

Le gouvernement indien, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, a vigoureusement plaidé en faveur de l’expansion internationale de l’UPI. L’année dernière, dans un geste important, L’Inde et Singapour ont fusionné leurs systèmes, permettant des transferts monétaires en temps réel. D’autres collaborations avec des pays tels que le Sri Lanka et les Émirats arabes unis sont actuellement à l’étude.

Rien qu’au mois de novembre, UPI a traité des transactions d’une valeur d’environ 209 milliards de dollars, selon les statistiques les plus récentes de la banque centrale indienne. Ce nouveau partenariat avec Google Pay devrait étendre davantage la portée et l’influence d’UPI dans la sphère des paiements numériques internationaux.

