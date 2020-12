L’application Google Pay pour Android et iOS reçoit une nouvelle section qui fournit des informations de fin d’année sur l’utilisateur particulier. La section de retour en arrière 2020 ne fournit pas seulement des statistiques en termes de dépenses, mais d’autres informations sur les badges gagnés, les catégories de dépenses, les récompenses totales pour 2020, etc. La nouvelle section est similaire à Wrapped de Spotify qui offre aux utilisateurs un aperçu de leurs habitudes d’écoute au cours des onze derniers mois. Actuellement, la fonctionnalité de statistiques de retour arrière 2020 est en ligne en Inde et les utilisateurs sont invités à mettre à jour l’application vers sa dernière version depuis Google Play ou Apple App Store.

Pour consulter les statistiques annuelles, appuyez sur la bannière en haut de l’application Google Pay, représentée par l’icône de rembobinage. Les utilisateurs peuvent également faire défiler la page jusqu’à la section «Dépenser et gagner» et appuyer sur l’icône 2020 pour y accéder. Le premier aperçu de Google Pay met en évidence le nombre total de jours pendant lesquels l’utilisateur utilise l’application. La section suivante montre si les utilisateurs ont interagi avec les commerçants locaux au cours de l’année pandémique. En plus de mettre en évidence les badges gagnés au cours de l’année civile, les utilisateurs peuvent également afficher un graphique approximatif des tendances des dépenses mensuelles. Notamment, la section note également le montant maximal que les utilisateurs ont dépensé au cours d’un mois donné. Les utilisateurs peuvent partager les statistiques annuelles avec d’autres utilisateurs via la plate-forme de messagerie Gpay ou via le lien partageable.

Plus tôt cette année, Google a annoncé que YouTube Rewind – l’hommage annuel de fin d’année de la plateforme vidéo aux créateurs, aux tendances et aux moments ne se produirait pas cette année. La société a publié une déclaration reconnaissant que «2020 a été différent», ajoutant que «cela ne semble pas juste de continuer comme si ce n’était pas le cas». Cependant, Google a publié sa liste « Year in Search 2020 » qui comprend les requêtes les plus tendances de cette année. Non seulement la liste fournit des sujets de tendance spécifiques à l’Inde, mais également des tendances à travers le monde.