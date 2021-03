Google Pay est utilisé chaque jour par des millions de personnes en Inde. Étant donné qu’il s’agit de l’une des applications de paiement les plus populaires au pays et dans le monde, la confidentialité des données des utilisateurs est une priorité absolue pour Google Pay, d’autant plus qu’elle contient des informations sensibles telles que les comptes bancaires. Google a maintenant annoncé qu’à partir de la semaine prochaine, Google Pay offrira aux utilisateurs plus de contrôles pour décider de la manière dont leur activité Google Pay est utilisée pour personnaliser les fonctionnalités de l’application.

Avec les nouveaux contrôles de confidentialité, les utilisateurs seront invités à choisir s’ils souhaitent activer ou désactiver le contrôle dès qu’ils passeront à la prochaine version de l’application Google Pay. L’activation de « Personnalisation dans Google Pay » offrira aux utilisateurs une expérience plus personnalisée avec Google Pay. Par exemple, l’utilisateur recevra des offres et des récompenses plus pertinentes en fonction de son activité dans Google Pay, y compris son historique de transactions. Même avec le paramètre de personnalisation désactivé, Google Pay continuera à fonctionner de la même manière, mais sans la personnalisation. « Les utilisateurs qui mettent à jour Google Pay sur Android et iOS peuvent accéder à ces contrôles pour modifier leur expérience de personnalisation sur Google Pay en fonction de leurs préférences », a déclaré Google dans un article de blog.

Google a déclaré qu’avec les nouveaux paramètres, les utilisateurs pourront également gérer la manière dont leurs transactions et activités individuelles dans Google Pay sont utilisées pour la personnalisation. Cela peut être géré en visitant account.google.com. Ici, les utilisateurs pourront afficher et supprimer des transactions individuelles et des enregistrements d’activité qu’ils ne souhaitent pas utiliser pour personnaliser leur expérience Google Pay.

Google a déclaré qu’il espère que les gens apprécieront la possibilité de voir et de contrôler facilement la façon dont leurs données sont utilisées. «Alors que l’Inde adopte les paiements numériques, nous restons déterminés à faire avancer l’industrie pour nous assurer de continuer à relever la barre pour déployer des mesures de sécurité et de confidentialité des données de pointe et de responsabiliser les utilisateurs sur la façon dont leurs données sont utilisées. », A déclaré Google.