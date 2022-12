Google Pay Memes devient viral après que les utilisateurs se moquent de l’application Cash pour des récompenses “inutiles”

Google Pay est une plate-forme de paiement mobile qui offre diverses récompenses aux utilisateurs qui effectuent des paiements à l’aide de l’application en ligne. Cependant, nous n’avons pas tous la chance de saisir quelque chose de gros lorsqu’il s’agit de réclamer des récompenses et des offres GPay. “Plus de chance la prochaine fois” est ce que chaque utilisateur de Gpay aurait vu au moins une fois dans l’espoir d’obtenir une offre intéressante. Et il semble que les utilisateurs ne soient pas satisfaits de ces “trahisons” et de ces récompenses désintéressées, car ils ont cassé Internet en partageant des mèmes et des blagues GPay.

L’application de paiement numérique a été moquée par ses utilisateurs qui ont exprimé leur fureur sur les réseaux sociaux concernant les récompenses “inutiles” qu’ils fournissent. Découvrez les mèmes, les blagues et les citations hystériques qui ont inondé Twitter récemment.

La fiabilité à son apogée !

Maintenant, le choix vous appartient !

hahaha

MDR

Non “Doglapan”, S’il vous plaît?

Différence?

GPay a commencé à évoluer en réponse à l’offre Google Pay Food Market qui a débuté le 25 novembre et est entrée dans le dernier 4e tour. Le festival ou le jeu GPay permet aux utilisateurs de développer le plus haut bâtiment avec des étages au dernier tour. Pendant dix jours, les utilisateurs sont tenus de constituer une équipe de quatre membres pour construire le bâtiment le plus élevé possible qui devrait obtenir le nombre de visites stipulé et leur rapporterait du cashback, des récompenses et des coupons pour la même chose.

Pendant ce temps, les utilisateurs de GPay ont commencé à fouiller dans l’application pour proposer des offres “inutiles”. Les mèmes et les blagues ont commencé à se développer sur le site de micro-blogging alors que les clients mécontents et insatisfaits ont commencé à exprimer leurs griefs. Rappelez-vous le moment où vous étiez ravi de dévoiler une carte à gratter seulement pour être déçu par les types de récompenses qu’ils offrent ? Alors, ces blagues peuvent certainement trouver une place dans vos pensées “relatives” !

