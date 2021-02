Google partage une liste pratique de choses à faire et à ne pas faire jusqu’à ce que tout le monde se fasse vacciner contre Covid-19

La situation actuelle des coronavirus a fait des ravages dans le monde entier. Cela a non seulement eu un impact sur l’économie mondiale et les infrastructures de santé, mais a également eu un effet énorme sur la santé mentale de chacun. Dans une telle situation, il devient également obligatoire pour les personnes de prendre soin de leur bien-être mental. Beaucoup de gens ont repris leurs passe-temps et leurs intérêts perdus depuis longtemps pour se distraire en ces temps difficiles.

Google Inde a mis au point une liste de choses à faire et à ne pas faire pour son public. Grâce à leur liste intéressante, la société a exhorté les gens à suivre les pratiques mentionnées jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné. Ils ont partagé des graphiques colorés pour faire valoir leur point de vue.

Ils ont partagé un carrousel de photos sur Instagram qui sont divisées en deux sections, à savoir à faire et à ne pas faire. Dans la partie Dos de toutes les photos, le géant de la technologie a exhorté les gens à pratiquer des choses de base qui sont préventives contre le nouveau coronavirus. Cela comprend des pratiques telles que le port d’un masque facial, le lavage régulier des mains et le maintien de la distance sociale.

https://www.instagram.com/p/CLv6DvujVoq/?utm_source=ig_embed

La créativité du message réside dans la section à ne pas faire, dans laquelle Google a parlé des pratiques et des activités que les gens peuvent suivre et faire tout en étant à la maison. Sur la photo où la marque a exhorté tout le monde à porter un masque, ils ont également demandé à ne pas masquer les sentiments. Dans la ligne suivante où la distanciation sociale est mentionnée, le géant de la technologie a mis en place une image qui montre comment on peut rester connecté à son cercle social grâce à des appels vidéo. Dans le claquement où le lavage des mains est promu, l’idée de se salir les mains avec des passe-temps est également transmise.

Pendant ce temps, l’Inde a enregistré une augmentation d’un jour de plus de 16 000 cas de COVID-19 pour la troisième journée consécutive le samedi 27 février. 07,63,451, selon les données publiées par les données du ministère de la Santé de l’Union. Les données officielles indiquent que jusqu’à présent, 2,84 297 doses du vaccin ont été administrées aux travailleurs de la santé et aux travailleurs de première ligne et que le nombre total de vaccinations a dépassé 1,37 crores à travers l’Inde. La campagne nationale de vaccination en Inde a commencé le 16 janvier.

Le nombre de cas avait diminué il y a quelque temps, mais maintenant qu’une augmentation est à nouveau enregistrée, le gouvernement et les responsables de la santé ont conseillé aux gens de rester à l’intérieur et de mettre en œuvre des mesures contre le COVID-19.