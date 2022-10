Google partage une galerie avec des échantillons de zoom super résolution 30x Pixel 7 Pro

Le soi-disant Super Res Zoom est sans aucun doute l’une des plus grandes mises à niveau offertes par Pixel 7 Pro par rapport à son prédécesseur. C’est une combinaison de logiciels, de matériel et d’apprentissage automatique qui permet d’obtenir des photos avec un zoom 30x solide même si le zoom téléobjectif réel est limité à 5x.

Voici une galerie du One World Trade Center à Manhattan. Le zoom commence à 1x et se termine à 30x.

















Zoom super résolution de 1x à 30x

Pour montrer la puissance du soi-disant Super Res Zoom, Google a partagé une galerie de photos montrant de quoi le Pixel 7 Pro est capable. À partir d’un zoom 20x et plus, le téléphone utilise un nouvel upscaler alimenté par l’apprentissage automatique, alimenté par le nouveau SoC Tensor G2. Et après un grossissement de 15x, le combiné utilise la stabilisation avancée du zoom, vous n’avez donc pas besoin d’un trépied pour prendre des photos à longue distance.















Google dit qu’il travaille sur le truc Super Res Zoom depuis 2018 parce que les utilisateurs recherchent des capacités de zoom avancées sans avoir à transporter une configuration d’appareil photo reflex numérique encombrante et coûteuse. Assurez-vous de consulter la galerie complète d’échantillons sur le lien source ci-dessous.

