Google partage le niveau de succès du téléphone Pixel 7

La saison des rapports sur les revenus est lancée et Google est le dernier à partager ses chiffres trimestriels les plus récents. En tant que personne qui ne prête pas beaucoup d’attention à la situation financière de l’entreprise, je ne suis pas ici pour vous parler de leurs perspectives, de leur concentration excessive sur l’IA ou de Google Cloud, mais j’ai des nouvelles liées à Pixel à partager de l’appel d’aujourd’hui.

En fin de compte, la survie et l’expansion de la gamme d’appareils Pixel sont ce qui compte pour nous, car c’est là que nous passons beaucoup de temps et ce qui vous tient tant à cœur. Parler des milliards de dollars que Google gagne chaque trimestre, tout en essayant de justifier tirant aveuglément 12 000 parce que leurs milliards n’étaient pas aussi élevés que les frères investisseurs le souhaitaient, n’est pas notre expertise.

Donc, sur une note liée à Pixel, Google a hébergé son Appel aux résultats du 4e trimestre 2022 aujourd’hui et le PDG Sundar Pichai ont fait de grandes déclarations sur leurs téléphones de l’année dernière. Alors qu’il a d’abord déclaré que Google “se concentrerait plus sur la ligne Pixel et notre structure de coûts globale là-bas”, il a poursuivi en confirmant que le “Pixel 6a, 7 et 7 Pro sont la génération de téléphones la plus vendue [Google] ont déjà lancé» et qu’ils « ont gagné des parts de marché sur tous les marchés [they] fonctionner cette année.

C’est une grande nouvelle pour les fans de Pixel. Avec les récentes réductions de l’entreprise, une mauvaise performance pour les Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro aurait pu sonner le glas d’une tablette Pixel, de téléphones Pixel 8 et du pliable dont nous entendons sans cesse parler. Le fait qu’ils veuillent nous dire à quel point leurs nouveaux téléphones se sont vendus est probablement un signe que les futurs appareils Pixel sont toujours en route et resteront un élément clé de l’entreprise.

Pour ceux qui ont manqué des rapports précédents comme celui-ci, Google n’est pas toujours satisfait du matériel. En d’autres termes, ils ne disent pas seulement que le Pixel 7 s’est bien vendu parce qu’ils veulent tromper les investisseurs. Ils étaient assez clairs lorsque le Pixel 3 a suivi son cours qu’il a échoué. Nous sommes également à peu près sûrs que le Pixel 4 a été un énorme désastre qui a coûté à l’entreprise son gourou de la caméra.

Si vous êtes un grand fan de votre Pixel 7 ou Pixel 7 Pro ou Pixel 6a, considérez aujourd’hui comme la rare bonne nouvelle technologique.