Google partage des détails sur les nouvelles Nest Cams et la sonnette à batterie

Après avoir glissé l’autre jour et nous avoir donné un aperçu des nouveaux produits Nest, Google les a tous annoncés aujourd’hui. Si vous aimez les gadgets pour la maison intelligente, préparez-vous à la Nest Cam (à piles), Sonnette Nest (batterie), Nest Cam avec projecteur, et Nest Cam (filaire). Deux sont en pré-commande aujourd’hui et les autres arrivent bientôt.

Nest Cam (à piles)

La plus grosse affaire de tous les nouveaux produits est probablement la Nest Cam (batterie), la première caméra de sécurité à piles de Nest qui lui permet de rivaliser avec les dizaines d’autres options sans fil sur le marché. Je ne suis pas sûr que ce soit si compétitif, mais au moins c’est une option maintenant.

À partir de 179,99 $ et dans cette couleur « Neige » (voir ci-dessus), la Nest Cam (à piles) enregistre des vidéos 1080p à 30 ips et en HDR, et dispose d’un champ de vision de 130 degrés avec un zoom numérique 6x. Il a la vision nocturne, fournit 3 heures d’historique vidéo inclus, permet une conversation bidirectionnelle, est classé IP54, se connecte via WiFi et est alimenté par une batterie de 6 Ah.

Google mentionne la durée de vie de la batterie absolument nulle part dans les descriptions de produits que je peux trouver, mais ils ont dû dire à certains médias qu’ils s’attendent à environ 3 mois de batterie sur une seule charge. Ce n’est probablement pas suffisant sur le marché actuel, où de nombreuses entreprises proposent une autonomie de 6 mois et 12 mois. En tant que personne qui a testé un certain nombre d’appareils photo au fil des ans, croyez-moi, la durée de vie de la batterie de 3 mois est difficile à gérer.

La nouvelle Nest Cam (batterie) se fixe à une plaque magnétique, de sorte qu’elle peut être placée à peu près n’importe où, à l’intérieur comme à l’extérieur. Si vous voulez le câbler pour l’alimentation, vous le pouvez. Google va même vendre un joli petit support pour le placer à l’intérieur.

Pour l’utiliser, vous configurerez et afficherez toutes vos séquences vidéo dans l’application Google Home, un autre signe que l’application Nest vieillissante est sur ses dernières jambes.

Vous pouvez en pré-commander un aujourd’hui avec une livraison prévue vers le 24 août. (Lien de précommande)

Sonnette Nest (batterie)

L’autre produit disponible en précommande aujourd’hui est la Nest Doorbell (batterie), une sonnette alimentée par batterie que Google vend en option que vous pouvez placer n’importe où. Sachez simplement qu’il peut également être câblé, au cas où vous aimeriez le look et ne voudriez pas avoir à le recharger régulièrement.

Également à 179,99 $, Nest Doorbell (batterie) est disponible en quatre couleurs (Snow, Linen, Ivy et Ash), ne dure apparemment qu’environ 2,5 mois sur une charge, enregistre uniquement en HD à 920 × 1280 (avec HDR et Night Vision), et a un champ de vision de 145 degrés. Il a une conversation bidirectionnelle, 3 heures de séquences enregistrées incluses, se connecte via WiFi et est classé IP54.

Comme la nouvelle Cam alimentée par batterie, elle fonctionne via l’application Google Home.

Si vous avez besoin d’une nouvelle sonnette, Nest Doorbell (à piles) est disponible en précommande aujourd’hui et expédiée le 24 août. (Lien de précommande)

Nest Cam avec projecteur

Cette Nest Cam avec projecteur est l’une des deux caméras Nest qui ne sont pas encore disponibles et qui portent la mention « à venir bientôt ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’une nouvelle Nest Cam qui se fixe à un projecteur pour vous offrir des lumières vives dans des situations sombres pour une meilleure surveillance.

Cette caméra équipée d’un projecteur est une option filaire et coûte 279,99 $. Encore une fois, il n’est pas encore disponible, même en pré-commande.

Nest Cam (filaire)

Le nouveau produit le plus mignon de tous est la Nest Cam (Wired), une nouvelle caméra à 99,99 $ conçue pour l’intérieur et disponible en quatre couleurs. Google m’a fourni, ainsi qu’au Google Store, aucune spécification, alors oui, c’est tout ce que j’ai pour vous. C’est « à venir », nous aurons donc ces détails assez tôt.

Mais bon, une Nest Cam abordable ! 99 $, ce n’est pas mal du tout.