Google partage de nouvelles mises à jour de l’IA annoncées en octobre

Dans un article de blog du 7 novembre, Google a annoncé avoir introduit le mois dernier sept nouvelles mises à jour de l’IA sur ses différentes plates-formes afin d’améliorer ses services et de faciliter la vie des utilisateurs. « Depuis plus de 20 ans, nous travaillons sur la recherche en matière d’IA… pour créer des produits qui améliorent la vie quotidienne », a déclaré Google.

Selon le article de blogces améliorations font partie d’un engagement de 20 ans à utiliser l’IA pour rendre la vie plus facile.

Un changement majeur concerne Google Maps, qui a reçu sa plus grande mise à jour d’IA jusqu’à présent. Désormais, les utilisateurs peuvent poser des questions plus détaillées sur Maps, telles que « choses à faire avec des amis », et obtenir des réponses utiles et personnalisées. La mise à jour facilite également la conduite en affichant des informations routières en direct et en aidant à planifier des itinéraires avant de partir. Des améliorations similaires ont été apportées à d’autres outils Google, comme Waze et Google Earth, facilitant ainsi l’exploration de nouveaux lieux.

Google a également mis à jour NotebookLM, un outil d’IA qui aide les gens à recueillir et à comprendre des informations. Le NotebookLM permet désormais aux utilisateurs de télécharger et d’organiser des informations à partir de PDF, de Google Docs et de vidéos. Cela facilite la recherche et l’apprentissage de nouveaux sujets.

Pour les acheteurs, Google Shopping a bénéficié d’une mise à niveau qui utilise l’IA pour aider les gens à prendre des décisions d’achat plus judicieuses. Lors de la recherche de produits, les utilisateurs voient désormais des résumés rapides contenant des détails importants, ce qui facilite la comparaison des articles. La page d’accueil de Google Shopping affiche également un flux contenant des recommandations de produits, des vidéos et des offres, aidant ainsi les utilisateurs à trouver de bons prix sur les articles dont ils ont besoin.

Google a également rendu la recherche plus puissante, lui permettant de répondre à davantage de types de questions. Par exemple, si quelqu’un se trouve dans un aquarium, il peut enregistrer une vidéo de poissons et demander « pourquoi nagent-ils ensemble ? L’IA de Google peut alors donner une réponse, ainsi que des liens pour en savoir plus.

De plus, les Chromebooks de Google sont désormais tous dotés d’outils d’IA, dont deux nouveaux modèles de Samsung et Lenovo. Ces Chromebooks offrent des fonctionnalités telles que Live Translate, qui facilite la traduction, et Help Me Write, qui facilite la saisie.

Enfin, Google a annoncé 15 millions de dollars de subventions pour former les fonctionnaires américains à l’utilisation responsable de l’IA. Cette formation aidera les fonctionnaires à utiliser l’IA dans des domaines importants comme la cybersécurité. Google a également célébré l’obtention du prix Nobel par trois de ses chercheurs en IA pour leurs travaux, notamment pour leurs découvertes qui aident les scientifiques dans leurs recherches médicales.