Google parle beaucoup de la tablette Pixel et de ses pouvoirs d’accueil

Après un premier teasing il y a des mois à I/O, Google a beaucoup parlé de la Pixel Tablet aujourd’hui lors de son événement Made by Google. Ils ne nous ont toujours pas donné de prix, mais ils ont partagé leur vision de la façon dont cette tablette peut vivre dans votre maison.

La tablette Pixel est en effet alimentée par Tensor G2, tout comme la gamme Pixel 7. Il devrait être très puissant pour les tâches quotidiennes, un peu de jeu et le streaming de tout. Il fonctionne sous Android (bien sûr), avec la dernière mise en page de tablette d’Android 13. Vous aurez des options de couleur Material You pour le personnaliser et tout ce plaisir. Ils l’ont fini avec un revêtement en céramique pour lui donner une sensation “premium”.

Là où la tablette Pixel gagnera la journée, c’est dans son système d’accueil. Ouais, ça s’amarre !

Lorsque vous n’utilisez pas la tablette Pixel, vous pouvez la poser sur une station d’accueil, de sorte qu’elle soit toujours chargée si vous souhaitez la saisir et consommer du contenu. Une fois ancré, il agira comme un appareil de type Google Home, avec des photos affichées et des commandes de maison intelligentes, etc. Il se connecte via des aimants qui ont été suffisamment réglés pour le rendre facilement ancré et aussi simple à saisir pour se déplacer.

Google n’a toujours pas partagé les prix et a seulement réitéré que Pixel Tablet sera lancé en 2023.