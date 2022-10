Google paiera un règlement de 85 millions de dollars dans une affaire de suivi des utilisateurs en Arizona

Je suis fier d’annoncer notre règlement historique de 85 millions de dollars contre Google pour pratiques trompeuses et déloyales utilisées pour obtenir les données de localisation des utilisateurs. Quand j’ai été élu procureur général, j’ai promis aux habitants de l’Arizona que je me battrais pour eux et que tout le monde serait responsable. https://t.co/fHpN7j8BM5

– Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) 4 octobre 2022