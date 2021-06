Google paie 270 millions de dollars pour régler les accusations antitrust en France

Dans le cadre de l’accord, les autorités françaises ont déclaré que Google avait accepté de mettre fin à la pratique consistant à accorder un traitement préférentiel à ses services et de modifier son système publicitaire afin qu’il puisse fonctionner plus facilement avec d’autres services.

Les régulateurs français de la concurrence a déclaré que Google a utilisé sa position de plus grande société de publicité sur Internet au monde pour nuire aux éditeurs de nouvelles et à d’autres vendeurs de publicités sur Internet. Les autorités ont déclaré qu’un service appartenant au géant de la Silicon Valley et utilisé par d’autres pour vendre des publicités sur Internet donnait un avantage à l’activité de Google, sapant la concurrence.

Google a bâti sa domination dans la publicité en ligne depuis plus d’une décennie, contrôlant la technologie à presque toutes les étapes d’un processus qui sous-tend des éléments clés de l’économie Internet. Ses services aident les éditeurs à vendre de l’espace sur leurs sites Web, et sa technologie gère des enchères automatisées qui permettent aux marques d’enchérir pour placer des annonces dans ces emplacements.

« Ces pratiques très graves ont pénalisé la concurrence sur le marché émergent de la publicité en ligne, et ont permis à Google non seulement de préserver mais aussi d’accroître sa position dominante », a déclaré Isabelle de Silva, présidente de l’Autorité de la concurrence française.

Parmi les entreprises qui se sont plaintes de Google auprès des autorités françaises se trouvaient News Corp., l’éditeur du Wall Street Journal et critique de longue date de la technologie publicitaire de l’entreprise, et l’éditeur français Rossel La Voix Group, a indiqué l’autorité de la concurrence. Les entreprises ont fait valoir que le pouvoir de Google est si étendu qu’il peut réduire davantage chaque vente publicitaire sans payer les coûts de création de contenu. Les agences de presse ont fait valoir que ce déséquilibre économique a contribué à la baisse de leur fortune commerciale et à la réduction des salles de rédaction.

La position de Google est depuis longtemps une source d’inquiétude parmi les concurrents et les éditeurs de nouvelles, qui disent qu’elle donne à l’entreprise des informations injustes sur les prix publicitaires, l’inventaire et les données que d’autres ne peuvent égaler.

Les actions menées en France s’inscrivent dans le cadre de la surveillance croissante en Europe, aux États-Unis et ailleurs de la puissance des plus grandes entreprises technologiques du monde.

La semaine dernière, la Commission européenne et la Grande-Bretagne ont annoncé des enquêtes antitrust sur Facebook concernant son service de petites annonces appelé Marketplace. La commission a également porté des accusations antitrust contre Apple, affirmant que ses politiques sur l’App Store sont anticoncurrentielles et Amazon pour le traitement injuste de marchands tiers. L’Union européenne envisage également des lois antitrust plus strictes et des règles de modération de contenu ciblant le secteur de la technologie.

Aux États-Unis, les régulateurs fédéraux ont porté des accusations antitrust contre Google et Facebook ces derniers mois. Les régulateurs en Australie, en Chine, en Allemagne et ailleurs se montrent également plus disposés à entrer dans l’économie numérique.

Liz Echevin rapports contribués.