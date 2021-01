Le PDG de Google, Sundar Pichai, a annoncé lundi que le géant de la technologie ouvrirait ses espaces aux États-Unis pour servir de sites de vaccination de masse contre le COVID-19 et a engagé plus de 150 millions de dollars pour promouvoir l’éducation aux vaccins. Google étudie initialement les espaces de bureaux aux États-Unis, mais est ouvert à faire de même dans d’autres pays, a déclaré un responsable de l’entreprise. « Aujourd’hui, nous annonçons que nous allons ouvrir des espaces Google pour servir de sites de vaccination de masse, en engageant plus de 150 millions de dollars (environ 1 094 crores de roupies) pour promouvoir l’éducation sur les vaccins et une distribution équitable, et vous permettre de trouver plus facilement où et quand se faire vacciner », a annoncé lundi Pichai dans un article de blog.

«Les recherches de vaccins près de chez moi ont été multipliées par 5 depuis le début de l’année et nous voulons nous assurer que nous fournissons des réponses opportunes et localement pertinentes», a déclaré Pichai. Il a déclaré que pour contribuer aux efforts de vaccination de masse, à partir des États-Unis, Google mettra certaines installations telles que des bâtiments, des parkings et des espaces ouverts à la disposition de toute personne éligible au vaccin en fonction des directives nationales et locales.

«Nous commencerons par nous associer avec le fournisseur de soins de santé One Medical et les autorités de santé publique pour ouvrir des sites, le cas échéant, à Los Angeles et dans la région de la baie de San Francisco en Californie; Kirkland, Washington; et New York City, avec des plans d’expansion nationale , » il a dit. Google travaille avec les autorités locales pour déterminer quand les sites peuvent s’ouvrir en fonction de la disponibilité des vaccins, a ajouté Pichai.

Les États-Unis sont les plus touchés, avec plus de 25 millions de cas de COVID-19 enregistrés dans le pays. Le nombre de morts dans le pays est passé au-dessus de 417 000, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie, Google a aidé plus de 100 agences gouvernementales et organisations non gouvernementales mondiales à diffuser des annonces de santé publique critiques via son programme Ad Grants Crisis Relief, a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, nous annonçons 100 millions de dollars supplémentaires de subventions publicitaires pour la Fondation CDC, l’Organisation mondiale de la santé et les organisations à but non lucratif du monde entier. Nous investirons 50 millions de dollars supplémentaires (environ 364 crores de Rs) en partenariat avec des agences de santé publique. pour atteindre les communautés mal desservies avec du contenu et des informations sur les vaccins, a déclaré Pichai.

Les efforts de Google se concentreront fortement sur un accès équitable aux vaccins. Les premières données aux États-Unis montrent que les populations touchées de manière disproportionnée, en particulier les personnes de couleur et celles des communautés rurales, n’ont pas accès au vaccin au même rythme que les autres groupes, a-t-il déclaré.

Pour aider, Google.org a engagé 5 millions de dollars en subventions à des organisations qui s’attaquent aux disparités raciales et géographiques dans les vaccinations contre le COVID-19, y compris le Satcher Health Leadership Institute de la Morehouse School of Medicine et la Fondation CDC, a-t-il déclaré.

Dans les semaines à venir, les lieux de vaccination contre le COVID-19 seront disponibles dans la recherche Google et sur Maps, à commencer par l’Arizona, la Louisiane, le Mississippi et le Texas, avec d’autres États et pays à venir.

Nous inclurons des détails comme si un rendez-vous ou une référence est nécessaire, si l’accès est limité à des groupes spécifiques, ou s’il y a un service au volant, a-t-il écrit.

Google, selon un responsable, travaille avec les autorités locales, les autorités de santé publique et les prestataires médicaux pour agir rapidement.Une fois la logistique finalisée et dès qu’il y aura suffisamment de doses de vaccin disponibles, les sites ouvriront.

Nous sommes ouverts à soutenir partout où nous le pouvons, mais nous commençons aux États-Unis et nous évaluerons à partir de là, a déclaré le responsable, répondant à une question de savoir si le programme sera également étendu à d’autres pays « , a déclaré le responsable. .

Le nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, la capitale de la province centrale du Hubei, en décembre 2019, a fait plus de 2,12 millions de vies et infecté plus de 99 millions de personnes à travers le monde, selon l’Université Johns Hopkins.