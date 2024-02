Google ouvre le siège du terminal de St. John’s au 550 Washington Street à Hudson Square, Manhattan

Google a organisé mercredi une cérémonie d’inauguration pour célébrer l’ouverture de son siège social à New York, dans le bâtiment agrandi de 1,3 million de pieds carrés du terminal de St. John’s, au 550 Washington Street à Hudson Square, à Manhattan. Conçu par COOKFOX Architects et développé par Oxford Properties, le projet de 12 étages impliquait la réutilisation adaptative d’un ancien terminal de fret vieux de 90 ans et sert de pièce maîtresse du plan directeur Googleplex de 1,7 million de pieds carrés avec 315 Rue Hudson et 345, rue Hudson. Gensler était l’architecte d’intérieur, Future Green Studio Corp. était le paysagiste, Gilsanz Murray Steficek LLP était l’ingénieur en structure, et Structure Tone et Turner Construction étaient des entrepreneurs généraux conjoints pour la structure, qui mesure 232 pieds de haut et s’étend sur deux pâtés de maisons complets. délimité par West Street, West Houston Street, Washington Street et le bâtiment du Département de l’Assainissement de New York.

Les touches finales sont terminées sur l’élévation nord face à Houston Street depuis notre dernière mise à jour en avril dernier, y compris l’ajout de la signalisation Google sur les poutres en I enrobées de béton qui soutenaient autrefois les voies ferrées surélevées. Toutes les barrières de construction ont été supprimées de l’entrée principale, qui est entourée de parterres de jardin en cascade, de gros rochers, d’escaliers et de sentiers accessibles par l’ADA.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’invités, dont la gouverneure Kathy Hochul, le président de l’Assemblée Carl E. Heastie, le président de l’arrondissement de Manhattan, Mark Levine, et Sean Downey, président de Google pour les Amériques et les affaires mondiales.

« Vous allez vous emparer d’une propriété que pendant des décennies les gens ont simplement ignorée ou dépassée sans jamais voir d’avenir. Mais vous l’avez fait », a déclaré le gouverneur Hochul. «C’est le génie de Google. Voir des possibilités là où d’autres ne le peuvent pas.

Google a acheté le bâtiment en décembre 2018 et s’est engagé à doubler le nombre de ses employés à New York au cours des dix prochaines années. À l’heure actuelle, Google a dépassé cet objectif en deux fois moins de temps avec plus de 14 000 employés à temps plein basés dans la ville.

Le terminal de St. John’s a été conçu pour accueillir plus de 3 000 employés de Google, qui bénéficieront d’une vue panoramique sur les toits de Midtown au nord, les toits de Lower Manhattan au sud et le fleuve Hudson à l’ouest.

Le siège social contient un centre événementiel de deux étages avec une terrasse communicante, plusieurs zones de rassemblement, des salles de sous-commission, un grand hall avec un café-bar au rez-de-chaussée, un escalier central coupant en diagonale dans toute la structure, deux espaces auditorium appelés The Garage et Le Bandshell, des expositions d’art interactives et une boutique de cadeaux.

Le siège social de Google a été conçu dans un souci de durabilité, à commencer par la réutilisation adaptative du terminal de St. John’s, grâce à laquelle l’entreprise affirme avoir évité 78 400 tonnes de dioxyde de carbone qui auraient été émises par un projet de cette envergure. Au cours du processus de construction, 77 pour cent des déchets de construction ont également été détournés des décharges. Le projet a obtenu la certification LEED v4 Platine pour le développement de son noyau et de son enveloppe et poursuit la certification LEED v4 Platine pour ses intérieurs.

D’autres caractéristiques durables comprennent des panneaux solaires sur site d’une capacité de production attendue de près de 100 kilowatts, un système de rétention d’eau de pluie d’une capacité de 92 000 gallons, environ 1,5 acres de verdure avec 95 % d’espèces indigènes de l’État de New York et plus de 500 parkings pour vélos. les espaces.

Les métros les plus proches de l’établissement sont le train 1 à la station Houston Street et les trains C et E à Spring Street. De l’autre côté de West Street se trouve Hudson River Park et le Holland Tunnel est accessible au sud par Canal Street.

