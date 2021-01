BRUXELLES: L’unité Alphabet Google a ouvert mercredi un centre pour lutter contre les contenus en ligne préjudiciables, dans une démarche également conçue pour atténuer les préoccupations réglementaires concernant la façon dont l’entreprise et d’autres géants de la technologie gèrent un problème croissant sur Internet.

Le moteur de recherche le plus populaire au monde, ainsi que d’autres géants américains de la technologie, a suscité des critiques en raison de la propagation de contenus illégaux et préjudiciables via leurs plates-formes, déclenchant des appels à davantage de mesures réglementaires.

L’Union européenne, qui compte 27 pays, a pris l’initiative de proposer de nouvelles règles strictes pour limiter leurs pouvoirs, protéger leurs petits rivaux et les inciter à assumer davantage la responsabilité de supprimer les contenus préjudiciables de leurs plates-formes. Les règles proposées devraient entrer en vigueur dans les deux prochaines années.

Le centre d’ingénierie de la sécurité de Google au siège européen de Google à Dublin se concentrera sur la responsabilité du contenu et est le premier au monde pour l’entreprise, a déclaré Amanda Storey, directrice de la confiance et de la sécurité de l’entreprise dans un blog.

«Le nouveau centre de Dublin sera une plaque tournante régionale pour les experts de Google qui s’attaquent à la propagation de contenus illégaux et préjudiciables et un lieu où nous pourrons partager ce travail avec les décideurs, les chercheurs et les régulateurs», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que cela aiderait tout le monde à comprendre le travail avec des «signaleurs de confiance» et la façon dont les incidents sont traités, mais elle n’a pas précisé combien seraient employés dans le centre, dont le personnel travaillera à domicile aussi longtemps que les restrictions de verrouillage l’exigent.