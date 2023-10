Google offre 90 $ de réduction sur la tablette Pixel avec station d’accueil

Il y a quelque chose appelé « Prime Big Deal Days » qui se déroule actuellement en tant qu’événement de vente avant le Black Friday, donc si vous souhaitez faire vos achats de Noël plus tôt, Amazon est là pour vous. Parce que cet événement semble être une affaire suffisamment importante, tous nos appareils électroniques préférés bénéficient de réductions importantes. La tablette Google Pixel en fait partie et son prix baisse de 90 $, station d’accueil incluse.

OFFRE TABLETTE PIXEL: L’offre actuelle sur la tablette Pixel fait baisser le prix de 499 $ à 409 $, ce qui, à ma connaissance, est la plus grosse réduction à ce jour. Nous avons bénéficié d’une réduction de 80 $ il y a quelques mois, mais cela dépasse ce montant si nous faisons des calculs simples.

À 90 $ de réduction, vous pouvez obtenir les modèles 128 Go ou 256 Go de la tablette Google Pixel et dans n’importe quelle couleur (Porcelaine, Noisette et Rose). Étant donné que Google ne vendra pas sa nouvelle tablette sans sa station d’accueil, la station d’accueil est en effet incluse pour aider à transformer la tablette Pixel en un appareil de type hub semi-domestique. Ce n’est vraiment pas un bien hub domestique, comme l’étaient les anciens appareils Nest Hub, alors pensez à la station d’accueil ici comme un bonus supplémentaire qui vous offre des commandes domestiques ou des expériences de hub avec la lecture vidéo et musicale.

À l’époque du lancement de la tablette Pixel, nous avons rédigé une mini-revue ou un article sur les premières impressions qui, selon nous, est toujours d’actualité. Vous voudrez peut-être le lire avant de vous lancer. Et si cela vous semble être du temps mieux dépensé ailleurs, je dirai simplement ceci : la tablette Pixel de Google n’est pas une tablette haut de gamme, mais elle gérera la lecture multimédia et les besoins de base en supposant que vous vous n’avez pas besoin d’une tablette de niveau « Pro ». À 90 $ de réduction, c’est probablement une bonne affaire.

Lien vers l’offre Amazon