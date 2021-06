Google officialise les Pixel Buds A-Series avec un prix de 99 $

Après de nombreuses fuites, Google a officialisé aujourd’hui sans ménagement les Pixel Buds A-Series. Ce sont de véritables écouteurs sans fil, comme les Pixel Buds, mais ils sont moins chers, à 99 $. Vous pouvez pré-commander une paire sur le Google Store à l’heure actuelle.

Les Pixel Buds A-Series ont un indice de résistance IPx4 pour la résistance aux éclaboussures d’eau, et une conception qui est censée vous offrir un ajustement parfait et sûr pendant l’entraînement. L’autonomie de la batterie est de 5 heures de musique ou 2,5 heures de conversation avec une seule charge, avec jusqu’à 24 heures d’écoute totale de musique ou 12 heures de temps de conversation total avec l’étui de charge inclus. Une charge de 15 minutes dans le boîtier offre jusqu’à 3 heures d’écoute de musique ou 1,5 heure de temps de conversation.

Vous pouvez facilement les coupler avec n’importe quel appareil Android en un seul clic, et ils sont dotés du Bluetooth 5.0. À l’intérieur de chaque oreillette se trouve un haut-parleur dynamique de 12 mm conçu sur mesure et un évent spatial pour la réduction de la pression intra-auriculaire et la conscience spatiale. Il y a une réduction passive du bruit, mais pas d’annulation active du bruit, et vous obtenez deux micros à formation de faisceau pour les appels téléphoniques. Le son adaptatif ajuste le volume automatiquement pour s’adapter à votre environnement.

Comme avec presque tous les vrais écouteurs sans fil, les Pixel Buds A-Series sont dotés de capteurs tactiles capacitifs pour la musique, les appels et les commandes de l’Assistant Google, ainsi que d’un capteur de proximité infrarouge pour détecter quand ils sont dans votre oreille pour une lecture et une pause automatiques. De plus, il y a un accéléromètre de détection de mouvement intégré et un capteur à effet Hall dans le boîtier pour détecter quand il est ouvert et quand il est fermé. Vous pouvez avoir les Pixel Buds A-Series en Clearly White ou Dark Olive.