Le COVID-19, que vous vouliez le croire ou non, fait rage dans le monde entier. Pourquoi? Honnêtement, parce que les gens sont nulles. Pour ceux qui souhaitent voyager et passer des vacances indépendamment de ce qui se passe autour de vous ou pour ceux qui sont vaccinés et prêts à quitter la maison, Google facilite la connaissance de toutes les restrictions COVID concernant votre destination éventuelle.

Par exemple, de nombreux emplacements nécessitent une mise en quarantaine à l’arrivée. Les nouveaux outils de recherche de Google sont désormais mieux en mesure de vous fournir ces informations, et de vous fournir des mises à jour en cas de changement après que vos plans ont été établis.

En plus des informations relatives au COVID pour la recherche et les cartes, Google intègre également de nouvelles fonctionnalités de road trip. Disons que vous choisissez une destination. Google peut maintenant vous proposer des idées sur ce qu’il faut faire entre votre position actuelle et l’endroit où vous voulez être. Vous pouvez choisir des hôtels pour vous arrêter et passer la soirée, des parcs et d’autres types d’endroits.

Ces changements sont en cours de déploiement dans la recherche Google et Google Maps.

