Google nous propose des images d’usine Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Si votre Pixel 8 ou Pixel 8 Pro apparaît demain le jour du lancement, des images d’usine seront disponibles au cas où vous bricoleriez trop fort.

Le bricolage était une chose que nous faisions avec les téléphones de Google, mais l’époque du frère racine semble si loin dans le passé. Je ne pourrais pas réellement vous dire la dernière fois que j’ai eu besoin d’une récupération complète à partir d’une image d’usine, mais mec, cela ne veut pas dire que je n’apprécie pas que Google propose ces fichiers. On ne sait jamais, surtout lorsque vous passez de la version bêta à la version stable, comme beaucoup d’entre nous le font.

Donc, pour aujourd’hui, nous avons des fichiers image d’usine du Pixel 8 « shiba » et du Pixel 8 Pro « husky », ainsi que des fichiers OTA. Les premières versions datent de septembre et sont réparties par des opérateurs spécifiques. Vous n’aurez probablement jamais besoin de savoir quoi que ce soit sur ces versions. Les versions les plus récentes datent d’octobre et sont disponibles en une seule version, la version UD1A.230803.041. Vous verrez probablement une mise à jour de cette version prête à l’emploi si votre nouveau téléphone ne l’exécute pas immédiatement.

Vous remarquerez que nous y avons souligné « shiba » et « husky » parce que nous aimons également la confirmation officielle des noms de code que Google nous donne en ce moment. Nous suivons souvent ces noms pendant des mois et cela apporte toujours un peu de satisfaction de voir les rapports corrects. Bon travail à tous.

Téléchargements: Images d’usine du Pixel 8/Pixel 8 Pro