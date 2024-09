Google NotebookLM dispose désormais d’une fonction IA pour lire des documents au format podcast

Google NotebookLM dispose d’une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle qui permet de générer un podcast à partir d’un document donné, dans lequel deux hôtes discuteront du matériel présenté. signalé par The Verge.

Cette fonctionnalité peut être utile pour les personnes qui savent mieux écouter les informations, mais malheureusement, le service n’est pas encore disponible en Ukraine.

Cette option s’appuie sur les fonctionnalités existantes de NotebookLM qui vous aident à interagir avec des notes, des transcriptions et d’autres documents. L’application utilise déjà le modèle d’intelligence artificielle Gemini AI de Google pour résumer les documents. Une technologie similaire est utilisée pour créer un podcast.

Il semblerait que les animateurs puissent facilement être confondus avec de vraies personnes en raison de leur façon de parler avec émotion et de leur jargon. Cependant, il arrive aussi que des erreurs surviennent, et l’intelligence artificielle peut mal interpréter une abréviation ou un terme.

Cette fonctionnalité rend l’apprentissage de la recherche plus intéressant, mais les animateurs conserveront-ils leur ton léger et quelque peu humoristique lorsqu’ils discuteront de sujets plus sérieux ? Il convient également de noter que ce n’est pas la meilleure façon de gagner du temps, car les animateurs ajoutent eux-mêmes beaucoup de mots.