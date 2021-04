Google est sorti en réponse aux rumeurs sur l’annulation de son prochain Pixel 5a. La société a déclaré qu’elle lancerait le Pixel 5a 5G plus tard cette année. Le téléphone sera disponible aux États-Unis et au Japon à peu près au même moment que le lancement du Pixel 4a, qui devrait avoir lieu en août.

La rumeur a été lancée plus tôt dans la journée par un YouTuber, affirmant que le Pixel 5a a été annulé en raison d’une pénurie de puces. Cela a ensuite été soutenu par Android Central citant deux sources.

La rumeur a été réfutée plus tard par un porte-parole de Google s’adressant à 9to5Google. Bien sûr, la rumeur mentionnait le Pixel 5a tandis que Google nommait spécifiquement le Pixel 5a 5G, mais nous n’avons jamais eu de confirmation concernant l’existence de deux appareils 5G et non 5G distincts pour commencer.

Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé comme lors de l’introduction du téléphone de la série A de l’année dernière.

Ce qui est intéressant dans la déclaration de Google, c’est la partie où ils mentionnent les États-Unis et le Japon comme les deux seuls marchés pour le lancement. Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G de l’année dernière avaient déjà une liste assez courte de régions où ils étaient disponibles, mais le Pixel 5a 5G étant simplement abandonné dans deux pays, cela suggère certaines limitations sur lesquelles Google n’a pas précisé.

En ce qui concerne le Pixel 6, nous n’avons rien entendu d’officiel de Google, mais il est possible qu’il soit lancé à peu près au même moment que le Pixel 5a 5G.

