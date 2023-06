Google News Showcase arrive aux États-Unis cet été

Google annoncé jeudi qu’il est sur le point de lancer la société application de nouvelles tant attendueNews Showcase, aux États-Unis plus tard cet été.

Le géant de la technologie a déclaré dans un communiqué de presse qu’il s’associait à plus de 150 publications d’information, dont environ 90% sont des organisations locales, pour le lancement. Des organisations basées dans des États comme la Louisiane, l’Illinois et la Californie, ainsi que des publications nationales comme l’Associated Press et Reuters, se sont associées à Google pour News Showcase.

Google a également déclaré que le lancement de News Showcase faisait partie d’un effort pour aider à soutenir les organes de presse locaux. Dans le cadre de cet effort, la Google News Initiative s’associe à cinq associations de presse pour offrir des subventions financières et une formation à près d’un millier de journalistes aux États-Unis.

« Notre objectif est d’aider [local news organizations] créez des entreprises durables, connectez-vous avec les lecteurs et engagez le public », a écrit Chris Jansen, responsable des actualités locales et des partenariats mondiaux de Google, dans le communiqué. « Nous nous engageons à soutenir les salles de rédaction locales à travers les États-Unis.

Cette nouveauté se présente comme plus locale et gouvernements nationaux

pousser les plateformes en ligne, comme Google et Meta, à partager les revenus publicitaires avec les organisations médiatiques. Les législateurs californiens, par exemple, ont adopté la Loi sur la préservation du journalisme le 1er juin. La loi obligerait des plates-formes comme Google et Meta à payer aux organes de presse qui partagent du contenu sur ces plates-formes un pourcentage des revenus publicitaires.