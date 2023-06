Google News obtient une nouvelle page de suivi fantaisiste

Dans un effort continu pour soutenir les publications d’actualités locales, Google a annoncé aujourd’hui qu’il mettait à jour l’onglet Suivant dans Google Actualités.

Cet onglet actualisé présente une section sources horizontales / centres d’intérêt / lieux plus compacte, ainsi qu’une liste d’articles provenant de médias locaux ou de ceux que vous suivez. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, il s’agit d’un changement assez spectaculaire sur cette page et cela pourrait m’inciter à la visiter plus souvent.

L’ancienne page (en bas à droite) était autrefois séparée en sections de sujets, sources, locales, magazines et histoires enregistrées. Presque tout était présenté de manière à ce que vous deviez appuyer sur un sujet ou une publication pour voir les articles de ceux-ci. Je ne l’ai vraiment utilisé que pour accéder rapidement à une publication que j’ai suivie, mais maintenant c’est un autre endroit pour trouver du contenu ciblé.

Avec la nouvelle page, Google a combiné toutes ces sections en haut d’une nouvelle zone de suivi, avec des articles en dessous. Il va falloir que j’y joue un peu avant de me faire un avis dessus, mais d’emblée je peux dire que j’aime l’idée de pouvoir trouver plus d’actualités locales dans un espace dédié.

Google indique que ce nouvel onglet Suivi sera déployé à l’échelle mondiale sur Android « bientôt », avec l’extension iOS plus tard cette année.

Lien Google Play: Actualités de Google

// Google