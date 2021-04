Le Google Pixel 5a 5G est un téléphone confirmé qui n’est pas annulé à 100%, nous le savons parce que Google nous a dit qu’il arriverait dans quelques mois. Aujourd’hui, cependant, la société nous a donné un avant-goût des capacités de l’appareil photo du nouveau téléphone lorsqu’elle a publié des détails sur le HDR + des téléphones Pixel avec capacités de bracketing. Dans une galerie d’échantillons d’appareil photo, les données EXIF ​​de l’un des téléphones indiquent clairement que l’image a été capturée avec un Pixel 5a.

En quoi est-ce important? C’est important, car il aurait pu donner la configuration de la caméra pour le Pixel 5a, en supposant que cette photo a été prise avec la caméra qui atterrira dans les unités de vente au détail. Les données EXIF ​​montrent une photo de 12,2 MP à f / 2,2. Si vous avez pris une photo avec l’objectif grand angle du Pixel 5, vous saurez qu’il prend également des photos à 12,2 MP et f / 2,2.

En supposant qu’il s’agisse du même appareil photo grand angle que le Pixel 5 (et le Pixel 4a 5G), j’imagine qu’il a été couplé à l’autre capteur principal de 12,2 MP de Google, celui qui semble être dans leurs téléphones depuis 10 ans. à présent. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, c’est juste familier et cela a du sens. La série de téléphones Google n’est pas vraiment connue pour innover et est plutôt là pour tomber à un prix abordable avec des composants moins chers.

Voici la photo au passage (suivie de la preuve des données EXIF):

Si vous cherchez une raison de mettre en doute Google en utilisant à nouveau la même configuration d’appareil photo, je vous signale que cette photo a été prise en octobre de l’année dernière. Au moment où Google lance le Pixel 5a à peu près «lorsque le téléphone de la série A de l’année dernière a été introduit», il faudra près d’un an à partir du moment où cette photo a été prise par un googleur. Le timing suggère-t-il que les choses auraient pu changer sur un front de caméra? Je veux dire, peut-être, mais pas probable. Je ne serais pas du tout surpris de retrouver la même configuration de caméra.

Tout cela mis à part, si vous voulez en savoir plus sur le HDR + avec bracketing dans votre Pixel 5 ou Pixel 4a 5G, vous devriez lire ce billet de blog.