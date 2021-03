L’écran intelligent Google Nest Hub (2021) a été lancé sur certains marchés avec de nouvelles fonctionnalités de veille et un son amélioré. L’écran intelligent de dernière génération succède au Google Nest Hub original qui a fait ses débuts en 2018. Google affirme que l’appareil de deuxième génération est également conçu pour répondre aux requêtes liées à la santé. Le géant du logiciel ajoute que l’écran du Google Nest Hub (2021) est fait de matériaux recyclés et que ses composants en plastique contiennent 54% de plastique recyclé post-consommation. Il est disponible en quatre options de couleurs: craie, charbon de bois, sable et brume.

En termes de prix, le Google Nest Hub de deuxième génération coûte 99,99 $ (environ 7250 Rs). Les clients en Australie, au Canada, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis peuvent précommander le nouvel écran intelligent via Google Store et d’autres détaillants. Google n’a pas encore partagé les détails de disponibilité du Google Nest Hub (2021) pour des marchés comme l’Inde. Le Google Nest Hub original est actuellement disponible en Inde au prix de 7 999 Rs, mais certains e-commerçants offrent une remise de 500 Rs.

La conception générale du nouveau Google Nest Hub (2021) est quelque peu similaire au modèle d’origine. Il dispose d’un écran en verre qui peut également fonctionner comme un cadre photo numérique. Dans un article de blog, Google affirme que le dernier appareil utilise la même technologie audio que Nest Audio et contient 50% de basses en plus que le Hub d’origine. Il prend en charge les plates-formes de diffusion de musique telles que YouTube Music, Spotify, Apple Music et Pandora. Les clients peuvent contrôler la musique ou les vidéos grâce à des gestes aériens. La société affirme que la variante américaine intègre une puce d’apprentissage automatique sur l’appareil qui déplace certaines expériences de l’Assistant des centres de données directement vers l’appareil, de sorte que les réponses aux commandes courantes deviennent plus rapides au fil du temps.

Le Nest Hub de deuxième génération a une conception sans caméra et intègre la fonction Sleep Sensing, une fonction optionnelle pour aider les utilisateurs à comprendre et à améliorer leurs habitudes de sommeil. Sleep Sensing utilise Motion Sense (optimisé par la technologie radar à faible consommation d’énergie Soli) pour analyser comment la personne la plus proche de l’écran dort, en fonction de ses mouvements et de sa respiration, le tout sans appareil photo ni appareil portable. La technologie peut également détecter les troubles du sommeil tels que la toux et le ronflement ou les changements de lumière et de température dans la pièce grâce aux microphones intégrés et aux capteurs de température et de lumière ambiante du Nest Hub. Google indique que les utilisateurs de Google Nest Hub (2021) recevront un résumé de sommeil personnalisé sur l’écran. Ils peuvent demander les données en disant: « Google, comment ai-je dormi? »

De plus, Google affirme que la détection du sommeil est complètement facultative avec des «mesures de protection de la vie privée en place». Il y a aussi un indicateur visuel sur l’écran qui permettra aux utilisateurs de savoir si la fonctionnalité est activée.