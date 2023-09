Google ne réparera pas les écrans de montre cassés, mais Apple non plus

En octobre 2022, nous avons informé tout le monde que l’abandon du Montre Pixel ou peut-être que le briser avec un marteau était une mauvaise idée. Nous sommes maintenant en septembre 2023 et nous conseillons toujours exactement la même chose. Pourquoi demandes-tu? Peut-être en raison du temps qui passe ou des nouvelles qui arrivent à l’oreille de la bonne personne, des informations confirmées de Google se propagent selon lesquelles si vous endommagez accidentellement l’écran de votre Pixel Watch et avez besoin de réparations, cela n’arrivera pas. Du moins, pas avec la bénédiction de Google.

Dans une déclaration faite à Le bord, Google ne propose pas d’options de réparation pour la Pixel Watch. Cela signifie que si vous le cassez ou grattez cet écran et que vous souhaitez l’envoyer pour réparation, cela n’arrivera pas car Google ne le propose pas.

Pour le moment, nous n’avons aucune option de réparation pour la Google Pixel Watch. Si votre montre est endommagée, vous pouvez contacter l’équipe d’assistance client de Google Pixel Watch pour vérifier vos options de remplacement.

Comme indiqué ci-dessus, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de réparations que l’acheteur n’a absolument pas de chance. Au lieu d’une réparation, vous aurez simplement besoin d’une montre de remplacement, ce qui est exactement le même moment où vous souhaiterez avoir souscrit à cette extension de garantie/assurance appareil, etc. Pour les bricoleurs, l’auto-réparation est faisable, mais iFixit répertorie la réparation comme difficulté modérée et peut prendre 1 à 2 heures. Bonne chance pour trouver des pièces de rechange pour le travail.

Pourquoi cette nouvelle ?

À notre connaissance, la politique matérielle de Google concernant la Pixel Watch n’a pas changé depuis son lancement. S’ils n’offraient pas de réparations l’année dernière, pourquoi serait-il intéressant d’apprendre qu’ils ne les proposent pas maintenant ? J’aimerais penser que peu de gens ont eu des problèmes matériels avec l’appareil. Lorsque la Pixel Watch était nouvelle, beaucoup semblaient préoccupés par son écran en verre bombé, mais honnêtement, nous n’avons pas entendu beaucoup de plaintes. Bien sûr, il y a des publications occasionnelles sur Reddit et sur le forum d’assistance Google. Heureusement, j’ai frappé le mien par accident à plusieurs reprises et je n’ai eu aucun problème.

Ce qui est plus intéressant dans cette histoire, c’est la propre politique d’Apple. Apple ne répare pas non plus les écrans de montre cassés : ils remplacent simplement l’appareil. La politique de Google est donc conforme à celle d’Apple, et pourtant, Google est critiqué ? Et si nous sommes préoccupés par le gaspillage, ne vous inquiétez pas, Apple vend beaucoup plus de montres Apple que Google ne vend de Pixel Watch.

Morale de l’histoire? Essayez vraiment de ne pas casser l’écran de votre Pixel Watch.

// Le bord