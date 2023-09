Google ne proposera pas de pièces de Pixel Watch pour les réparations

Ne laissez pas tomber votre Pixel Watch. Ne le faites pas, car si vous le faites, Google ne vous proposera aucune aide pour le réparer si votre écran se fissure ou si le problème persiste. la montre se casse d’une autre manière. Google a enfin précisé que les utilisateurs de Pixel Watch sont livrés à eux-mêmes s’ils cassent accidentellement l’écran de leur Pixel Watch. Non seulement il n’y a aucune option pour la maison réparation, mais Google lui-même ne dispose pas de centres de réparation, de centres de service ou de pièces disponibles pour réparer la première montre intelligente de l’entreprise.

Le nouveau téléphone Pixel de Google à 1 800 $ en vaut-il la peine ? | Examen de Gizmodo

Le bord a été le premier à confirmer que la plus grande crainte des propriétaires de Pixel Watch semble être vrai. Un porte-parole de Google a déclaré au point de vente qu’« pour le moment », il n’existe aucune option de réparation pour une Google Pixel Watch. Si votre montre est endommagée, vous devrez contacter le service client Pixel Watch pour un éventuel remplacement.

Lorsque vous achetez une montre via le Google Store, il n’existe aucune option de protection étendue au-delà de la garantie limitée standard de 12 mois. Le langue de cette garantie indique que la garantie ne couvre pas l’usure normale, les accidents, la mauvaise utilisation, la négligence, le démontage, les modifications ou l’entretien par quiconque autre qu’un technicien Google – ce qui, pour réitérer, n’existe pas actuellement. Essentiellement, vos options de réparation en première partie d’une Pixel Watch se situent quelque part entre zip et nadda.

Gizmodo n’a trouvé aucun problème évident avec le La robustesse de la Pixel Watch dans notre test, mais cela ne veut pas dire que les accidents ne peuvent pas survenir. La conception en cascade de l’écran avant signifie qu’il y a potentiellement moins de protection pour l’écran lors d’une chute. Utilisateurs sur Forum d’assistance de Google ont demandé de l’aide pour le cadran de leur montre après avoir remarqué qu’il était fissuré, mais on leur a dit que leur seule option était d’acheter une nouvelle montre ou de passer par leur société de carte de crédit pour obtenir un remboursement.

Cela survient quelques jours seulement après le lancement de Google proposer des kits de réparation pour la tablette Pixel via iFixit. L’année dernière, Google annonce des kits de réparation pour ses téléphones Pixel remontant jusqu’au Pixel 2, et même si cela fait près d’un an depuis la première sortie de la Pixel Watch, nous n’avons vu ni la peau ni les cheveux d’un quelconque support client officiel. Nous avons contacté Google pour voir si l’entreprise envisageait des options de réparation à l’avenir, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse.

Ce manque de soutien survient alors que de plus en plus d’États américains ont adopté des lois individuelles sur le droit à la réparation. New York exige des entreprises qu’elles faire des informations de diagnostic et de réparation disponible pour ses appareils. La législature californienne a adopté cette semaine une nouvelle législation stupéfiante qui exiger des fabricants d’appareils qu’ils fournissent des pièces, des installations et de la documentation pour réparer leurs appareils électroniques. Le projet de loi californien a encore besoin de la signature du gouverneur Gavin Newsom, et il faudra du temps pour que la loi entre en vigueur, mais pour l’instant, Google semble être à la traîne dans la prise en charge de son dernier portable par rapport à ses autres technologies.

Comme The Verge a été le premier à le souligner, le propre démolir de la Pixel Watch semble montrer que les utilisateurs peuvent retirer l’écran sans trop de bruit après chauffer l’adhésif et retirer l’écran du corps. Cependant, il n’existe aucun moyen réel de se procurer un nouvel écran pour remplacer l’ancien cassé.

Google pourrait annoncera une Pixel Watch 2 plus tard cette année, il montre en même temps son nouveaux téléphones Pixel 8 lors d’une Événement du 4 octobre. La Watch 2 pourrait avoir une meilleure autonomie de batterie et davantage de fonctionnalités de type Fitbit, mais tous les signes indiquent que la prochaine montre sera une itération relativement petite lors du premier lancement. Toute nouvelle montre pourrait certainement bénéficier d’un programme de réparation plus approfondi, ou peut-être d’une refonte pour rendre l’écran moins facile à rayer ou à casser.