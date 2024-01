Google n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi Android 14 détruit Android Auto

Google a commencé le déploiement d’Android 14 l’année dernière, et de nombreux OEM ont déjà terminé la phase de validation, ils diffusent donc également la mise à jour sur leurs appareils.

Cela signifie que de plus en plus d’appareils Android reçoivent le nouveau système d’exploitation, et le déploiement sera achevé dans les mois à venir.

L’arrivée d’Android 14 sur davantage d’appareils est une bonne nouvelle, compte tenu de la longue liste de nouvelles fonctionnalités et améliorations qu’il apporte. Cependant, cela ne semble pas si excitant du point de vue d’Android Auto.

Les problèmes signalés pour la première fois par les propriétaires de Pixel en octobre sont toujours présents aujourd’hui, de nombreux utilisateurs ayant du mal à faire fonctionner Android Auto après la mise à jour de leurs smartphones vers Android 14. Certains de nos lecteurs m’ont dit la semaine dernière qu’ils avaient littéralement tout essayé pour réparer Android. Auto sur leurs téléphones Pixel fonctionnant sous Android 14, mais rien n’a fonctionné.

Android Auto ne démarre pas comme si le système d’infodivertissement ne détectait pas le smartphone. Curieusement, certains utilisateurs affirment que l’unité principale détecte l’appareil mobile car la batterie commence à se charger, mais l’expérience Android Auto ne se charge pas.

Les solutions de contournement tentées incluaient tout, de la réinstallation d’Android Auto à la suppression du cache de l’application et des données. De nombreuses personnes affirment avoir essayé d’autres câbles qui fonctionnaient correctement pour exécuter CarPlay, mais Android Auto refuse toujours de se charger.

Android Auto sans fil est également interrompu après l’installation d’Android 14. Les utilisateurs disent que le système d’infodivertissement ne détecte plus l’appareil mobile, bien que quelqu’un m’ait dit qu’il avait réussi à le faire fonctionner après avoir réinitialisé le smartphone et le récepteur multimédia. Le secret réside dans le profil déjà créé sur vos appareils lorsque vous les avez précédemment couplés pour exécuter Android Auto. Vous devez supprimer tous les fichiers de configuration pour repartir de zéro dans la voiture et sur l’appareil mobile.

Cependant, ce n’est pas une solution universelle et pourrait ne pas restaurer Android Auto dans votre voiture.

Google a déjà demandé pour plus d’informations sur le bug, demandant aux gens de partager les journaux téléphoniques, mais un correctif n’est pas encore sur le radar.

Malheureusement, sans solution de contournement ni correctif officiel, les utilisateurs se sentent perdus et confus, notamment parce que tout fonctionnait correctement sur Android 13. Revenir à la version précédente d’Android est possible mais trop compliqué pour la plupart des utilisateurs, surtout s’ils ne l’ont pas fait. créez une sauvegarde avant la mise à jour.

Android 14 provoque également d’autres problèmes moins critiques sur Android Auto, notamment une expérience Spotify interrompue. Les utilisateurs disent qu’après avoir installé le nouveau système d’exploitation sur leurs appareils, Spotify ne diffuse plus le son via les haut-parleurs, malgré l’application affichant l’écran typique en cours de lecture sur l’unité d’infodivertissement. Le bug fait également l’objet d’une enquête, mais Google a besoin de plus de temps pour comprendre pourquoi Android 14 déteste tant Android Auto.