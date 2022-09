Apple a publié iOS 16 aujourd’hui sur sa gamme d’iPhones toujours pris en charge, ce qui signifie que Google était prêt à annoncer ses plans pour la nouvelle mise à jour. Cela peut se lire d’une manière étrange, mais vous devez comprendre qu’une nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple pousse également généralement des entreprises comme Google à mettre à jour leurs applications et services pour profiter de tout ce qui est nouveau ou remarquable.

Pour iOS 16, Apple offre aux utilisateurs d’iPhone une fonctionnalité dont vous vous souviendrez peut-être : widgets d’écran de verrouillage. Oui, vraiment. Et parce que Google a une tonne d’applications importantes sur iOS, ils annoncé tous les widgets d’écran de verrouillage dont les propriétaires d’iPhone pourront bientôt profiter.

N’est-ce pas le plus étrange des délais? Une fonctionnalité que Google a publiée sur Android en 2012 puis supprimée en 2014 est un tout nouvel élément dans l’iOS d’Apple en 2022. Bien sûr, il y a eu suffisamment de progrès dans les logiciels pour que la version d’Apple d’un widget d’écran de verrouillage soit assez différente de celle de Google, donc naturellement, nous voyons où Google aurait pu prendre les choses s’ils n’avaient pas décidé d’abandonner complètement l’idée.

Pour prendre un peu de recul, rappelons-nous le monde des widgets d’écran de verrouillage sur Android. Lancés pour la première fois en 2012 dans le cadre d’Android 4.2, les widgets d’écran de verrouillage de Google étaient principalement un nouvel espace pour vos widgets d’écran d’accueil habituels. Vous pouvez ajouter un widget pour découvrir une chanson qui jouait à proximité, ajouter un fournisseur d’informations Google Now (RIP) et afficher les événements à venir ou la météo ou les prochaines alarmes.

Les widgets d’écran de verrouillage de Google n’étaient pas parfaits à l’époque des premiers jours d’Android. En fait, j’ai écrit un article entier sur ce qui était bon et mauvais à leur sujet. Je pense qu’une partie du problème était vraiment qu’ils étaient en avance sur leur temps et que Google a abandonné avant de pouvoir mieux implémenter des widgets ou de mariner sur la façon de les améliorer à mesure qu’Android devenait plus puissant et raffiné.

Donc, si vous avancez rapidement jusqu’à aujourd’hui sur iOS 16, ils sont en effet de retour sous forme mobile, mais pas sur Android. Google a dévoilé ses plans qui incluent des widgets d’écran de verrouillage pour Google Search, Maps, Drive, Gmail, News et Chrome. Une fois qu’ils les auront tous publiés, vous pourrez les configurer pour effectuer une recherche rapide, voir les dernières nouvelles, ouvrir un onglet Chrome, naviguer à la maison ou au travail (avec des estimations de trafic) et vérifier l’état de votre boîte de réception. Et encore une fois, tout cela peut être fait à partir de votre écran de verrouillage sur un iPhone.

Les widgets d’Apple ne vivent que dans une zone 4 × 1, juste sous l’horloge sur l’écran de verrouillage. Vous êtes limité dans ce qui peut être là, mais cela vous donne toujours la possibilité d’avoir des raccourcis vers des actions ou des applications ou au moins d’afficher des informations facilement accessibles.

Est-ce une meilleure configuration que celle de Google dans Android 4.2 ? À certains égards, c’est le cas, principalement parce que les widgets ont été modernisés et mis à jour en temps réel. Ils sont censés être construits selon une norme qui correspond au style de l’écran de verrouillage d’Apple et n’est pas l’étrange ouest sauvage des implémentations des développeurs comme c’était le cas sur Android. Le seul vrai problème pour le moment est que c’est un si petit espace pour les mettre.

Quoi qu’il en soit, le point ici est que, oui, le monde Android avait des widgets d’écran de verrouillage il y a très, très longtemps et c’était une bonne idée à l’époque. Apple a décidé de leur donner une chance en 2022 et l’idée a beaucoup évolué vers un endroit plus simple qui pourrait avoir plus de sens. Nous verrons bientôt une fois que tout le monde avec un iPhone les prendra pour un tour.

Si quoi que ce soit, et cela fait toujours mal à dire, mais il serait peut-être temps pour Google de leur donner un autre regard. Apple vient de montrer à quoi peut ressembler un affichage permanent avancé et l’utilise maintenant pour ramener le widget de l’écran de verrouillage sous une nouvelle forme. Voyons ce que vous pouvez faire, Google.