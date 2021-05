Je n’oublierai jamais le Pixel 4. Non pas parce que c’était un désastre au lancement ou parce qu’il avait un front géant avec un radar que Google ne voulait pas développer davantage pour les téléphones ou parce qu’il a été tué en moins d’un an. Non, je me souviendrai du Pixel 4 parce que Google a montré au hasard sa conception des mois avant son annonce en réponse aux rendus de l’appareil apparaissant et se propageant comme ils le font généralement. C’était génial et complètement hors de l’ordinaire pour cette industrie.

Vous vous souvenez de ce moment, n’est-ce pas ? Le 12 juin 2019, deux jours seulement après la publication des rendus CAO d’un supposé Pixel 4, Google s’est rendu sur Twitter avec une image fractionnée de l’arrière de son prochain téléphone. Nous savons que c’était en réponse à ces rendus, car ils ont mentionné qu’il «semble y avoir un certain intérêt» pour l’appareil, qu’ils ont ensuite étiqueté comme #Pixel4.

Cela a enlevé une grande partie de la spéculation sur la conception et nous a tous permis d’absorber son dos propre pendant des mois avant que le téléphone ne devienne officiel en octobre de la même année. Ils ont en outre révélé des parties du téléphone environ un mois après avoir publié ces images arrière lorsqu’ils ont parlé de Soli et nous ont fait une radiographie de la moitié supérieure du téléphone.

Google, montre-nous le Pixel 6.

Nous venons de recevoir les rendus Pixel 6 (et Pixel 6 Pro) de la même source qui nous a apporté les rendus Pixel 4 auxquels vous avez répondu en 2019. Nous savons que ces rendus sont rarement faux. Donnez-nous une allumette. Donnez-nous quelque chose à mâcher, pour débattre de la chaleur et comme excuse pour parler de bosses – des bosses de caméra.

Vous pouvez enregistrer le « whitechapel » et la puce GS101 pour plus tard, c’est très bien. Vous pouvez même enregistrer la discussion sur la configuration de la caméra pour un événement de lancement du Pixel 6. Mais laissez-moi voir ces nouveaux téléphones. Estompez la moitié de l’image, assombrissez-la suffisamment pour que nous ayons à faire nos propres modifications pour essayer de mieux la révéler. Peu importe. Nous en avons besoin. Tim pense que ce sera votre chef-d’œuvre et je l’ai déjà appelé l’histoire de l’année.

Montre le moi.

(Ce rendu chaud ci-dessus est de @PhoneDesigner.)