Google, Microsoft et Amazon proposent leurs derniers assistants IA, prêts ou non

Nous avons reçu cette semaine trois annonces d’IA générative de trois grandes entreprises technologiques. Google a annoncé mardi qu’il étendait Bard à plusieurs de ses applications, notamment Gmail et Docs. Le lendemain, Amazon a révélé qu’il vous permettrait d’avoir «bientôt» des «conversations quasi humaines» avec Alexa. Jeudi, Microsoft a organisé un événement pour annoncer son intention d’intégrer son assistant d’IA générative, « Copilot », dans plusieurs de ses produits.

Les produits et services sont différents, mais l’idée que les entreprises derrière eux vendent est la même : l’IA générative est incroyable et nos outils d’IA générative sont incroyables, nous allons donc les intégrer dans autant de nos services que possible pour rendre ta vie est incroyable. Ou, comme l’a déclaré Colette Stallbaumer, directrice générale de Microsoft 365 lors de l’événement organisé jeudi par l’entreprise : « Bientôt, vous ne pourrez plus imaginer votre vie sans ».

Tu dois juste imaginer ta vie avec en premier parce qu’il n’est pas encore là. Et puis il faut se demander si les gens utiliseront réellement ces outils une fois qu’ils seront déployés. Ce n’est pas la première fois que les entreprises technologiques se lancent dans les assistants intelligents, mais le public les déteste ou leur est largement indifférent. Nous pouvons remonter à la fin des années 90 avec Clippy, l’assistant Office notoirement détesté de Microsoft. Plus récemment, nous avons eu des assistants intelligents comme Alexa, Siri d’Apple, Google Assistant de Google et Cortana de Microsoft. On peut affirmer sans se tromper que ceux-ci n’ont pas obtenu le type d’adoption que leurs créateurs espéraient, à la fois en termes de nombre de personnes qui les utilisent et de raisons pour lesquelles ils les utilisent. Microsoft a abandonné il y a longtemps les haut-parleurs intelligents alimentés par Cortana et cessera bientôt de les prendre en charge juste à temps pour que ses outils d’IA générative prennent le relais. Amazon, de son côté, fonde ses espoirs pour Alexa sur l’IA générative, qu’il appelle son « étoile du nord ».

Le fait que ces assistants de nouvelle génération que nous sommes censés utiliser pour tout ont déjà connu des erreurs très médiatisées n’aide pas les entreprises technologiques. Il est donc difficile de faire confiance à la fois à ce que ces chatbots nous disent et au fait qu’ils seront bientôt en mesure de faire ce que prétendent leurs développeurs. Les anciens assistants numériques étaient loin d’être parfaits, mais les enjeux étaient bien moindres. Il y a de réelles conséquences lorsque les chatbots échouent. Alexa jouant « Desperado » lorsque vous lui avez demandé de jouer « Despacito » est ennuyeux. ChatGPT insère un tas de fausses informations dont il insiste sur le fait qu’elles sont correctes dans un document de travail important pourrait vous causer (et potentiellement à beaucoup d’autres) de nombreux ennuis.

Pourtant, Microsoft continue de pousser particulièrement fort cette vision d’un assistant personnel génératif alimenté par l’IA qui vous connaît et vous aide tout au long de votre vie numérique (il semble également être le plus avancé dans son développement, sans parler de ce partenariat de 13 milliards de dollars avec OpenAI). , la société d’IA générative la plus en vogue actuellement). L’annonce de la société en matière de recherche sur Internet en février dernier était une grosse affaire, et elle a probablement incité Google à déployer son « expérience » de recherche sur Internet, Bard, peu de temps après. Si Microsoft n’avait pas sauté le premier, Google aurait peut-être continué à prendre son temps pour perfectionner Bard avant de le sortir. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a même critiqué Google lors de l’événement de jeudi, en déclarant : « Nous nous efforçons d’insuffler un peu d’innovation et de vie » dans un « marché dominé par un seul acteur ». Il n’a pas cité Google par son nom, mais la société est actuellement jugée pour sa domination sur le marché de la recherche. Et aussi : Duh.

Après tout cela, la plupart des gens n’utilisent toujours pas Bing, qui n’a connu qu’une légère augmentation de son utilisation après avoir obtenu son chatbot soi-disant révolutionnaire. Bard ne semble pas non plus avoir suscité beaucoup d’intérêt, même si Google ne l’a pas exploité comme Microsoft l’a fait pour Bing. Aucune des deux sociétés ne publie beaucoup de données sur le nombre de personnes qui utilisent ces nouveaux produits, mais les statistiques dont nous disposons suggèrent qu’il n’y en a pas beaucoup. L’intérêt pour l’IA générative destinée aux consommateurs semble avoir diminué après l’explosion d’enthousiasme de la fin 2022 et du début 2023 lors de leur première sortie.

Il faut s’attendre à une partie de cela. Le buzz et la curiosité ont tendance à être de courte durée. Mais cela est probablement dû en partie au fait que les gens ne trouvent pas beaucoup d’utilité à la recherche Internet par chatbot IA dans leur vie quotidienne. Le fait que l’utilisation de ChatGPT ait diminué au cours de l’été et ait augmenté à nouveau à l’automne indique qu’une grande partie de son utilisation provient d’étudiants, qui pourraient très bien l’utiliser pour faire leurs devoirs et rédiger des essais pour eux plutôt que d’apprendre des informations qui pourraient leur être utiles. leur permet de faire ces devoirs et de rédiger eux-mêmes ces essais.

Alors maintenant, les entreprises se tournent vers l’utilisation de l’IA générative pour nous aider bien au-delà de la recherche sur Internet, ce qui était probablement leur objectif depuis le début. Google et Microsoft font un excellent travail en mettant en valeur les points forts de leurs produits et en montrant à quel point leurs outils d’IA fonctionneront mieux une fois qu’ils seront opérationnels et fonctionneront sur tout, plutôt que de les cloisonner dans chaque application ou service. En théorie, ils seront capables de combiner leurs énormes bibliothèques de données et de connaissances préexistantes avec les données et connaissances dont ils disposent sur leurs utilisateurs, offrant ainsi à nous, humains, un assistant personnalisé et efficace qui améliore considérablement notre travail et notre vie personnelle. Les possibilités sont infinies, tout fonctionne parfaitement et nous pourrons tous concentrer notre temps et notre énergie sur des choses plus importantes. Il y a une raison pour laquelle Microsoft appelle son assistant Copilot et utilise des mots comme « compagnon » pour décrire ce qu’il fera et sera pour vous.

La réalité est que nous n’en sommes pas encore là. Certains outils d’IA de Microsoft ne seront pas là avant l’année prochaine, et il n’y a pas de date pour savoir quand la vision ultime de Microsoft, la possibilité d’utiliser Copilot sur tous ses produits, sera concrétisée. Quant à ce que nous avons actuellement, vous devez toujours vérifier (ou vous devriez vraiment vérifier) ​​tout ce que font les chatbots et vous le dire pour en vérifier l’exactitude. Cela ne sera que plus important si et quand les gens les intègrent dans des domaines vraiment importants de leur vie. Google vient de déployer un nouvel outil pour que les utilisateurs puissent faire exactement cela. C’est utile, mais c’est aussi un aveu – et Google continue de qualifier Bard d’« expérience », renforçant encore l’idée qu’il s’agit de quelque chose à essayer mais sur lequel on ne peut pas s’appuyer pleinement.

Vous pouvez considérer la nouvelle vague d’assistants génératifs d’IA comme un exemple de progrès, les entreprises technologiques créant des assistants numériques toujours meilleurs qui ne manqueront pas de se répandre une fois qu’ils seront assez bons. Vous pourriez également y voir des entreprises technologiques essayant d’imposer aux gens quelque chose dont ils ne veulent tout simplement pas ou dont ils n’ont pas besoin, dans le but de capturer autant d’aspects de leur vie que possible. Jusqu’à présent, c’est surtout cette dernière solution. Mais peut-être que Copilot sera le Clippy que Microsoft a toujours su que nous voulions.