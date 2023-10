Google met plus d’IA dans les nouveaux Pixels et augmente les prix

Google a dévoilé mercredi une gamme de smartphones Pixel de nouvelle génération qui sera dotée de davantage d’outils d’intelligence artificielle capables d’écrire des légendes sur les photos qui peuvent également être modifiées par la technologie.

L’injection de davantage d’intelligence artificielle, ou IA, dans les produits de Google marque une nouvelle étape dans la tentative de l’entreprise d’introduire davantage de technologie dans le grand public – une initiative dans laquelle elle a annoncé qu’elle s’embarquait lors de sa conférence annuelle des développeurs il y a cinq mois.

« Notre objectif est de rendre l’IA plus utile à tous, d’une manière audacieuse et responsable », a déclaré Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google, lors de l’événement organisé mercredi à New York. Comme pour ne laisser aucun doute sur les priorités actuelles de Google, Osterloh a décrit les nouveaux téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro comme un moyen d’avoir « l’IA entre vos mains ».

Les prochaines actions de l’entreprise consisteront notamment à permettre à son assistant Google, âgé de 7 ans, d’exploiter le chatbot IA récemment né de l’entreprise, Bard, pour effectuer des tâches. L’accès étendu à Bard intervient deux semaines seulement après que Google a commencé à connecter le chatbot IA aux autres services populaires de l’entreprise tels que Gmail, Maps et YouTube.

Google laisse à chaque utilisateur le soin de décider s’il autorise Bard à interagir avec ses autres services dans le but de répondre aux inquiétudes concernant le filtrage par l’IA d’informations potentiellement sensibles dans le cadre de ses efforts pour en savoir plus sur la langue et les personnes.

L’une des nouvelles astuces que l’assistant soutenu par Bard est censé être capable de faire est de numériser une photo prise sur un téléphone alimenté par le logiciel Android de Google et de générer une légende concise adaptée à la publication sur les réseaux sociaux. Comme Google l’a fait avec la plupart de ses stratégies d’IA, l’Assistant Google soutenu par Bard ne sera initialement disponible que pour un public test avant d’être progressivement proposé sur une base facultative à davantage de propriétaires des derniers Pixels.

Comme c’est devenu courant dans l’industrie, la plupart des autres technologies des téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro dévoilées lors d’un événement à New York seront similaires à celles déjà disponibles dans les modèles de l’année dernière.

L’un des principaux arguments de vente des nouveaux téléphones résidera dans des appareils photo améliorés, notamment des outils d’édition davantage basés sur l’IA qui seront principalement disponibles sur le Pixel 8 Pro. Les fonctionnalités d’IA pourront embellir les photos, zoomer sur certaines parties des images, remplacer les visages pris à partir d’autres photos dans des photos de groupe et effacer complètement les objets et les personnes des images.

Google compte sur les nouveaux rebondissements de l’IA ajoutés à la gamme de cette année qui suffiront à justifier une augmentation de prix – les prix de départ du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro augmentant de 100 $ US pour les modèles comparables de l’année dernière.

Cela se traduira par la vente du Pixel 8 à 700 $ US et du Pixel 8 Pro à 1 000 $ US lorsqu’ils seront mis en vente dans les magasins la semaine prochaine. Apple a également augmenté le prix de départ de son iPhone haut de gamme de 100 dollars lors de la sortie de ses derniers modèles le mois dernier, signalant que les pressions inflationnistes commencent à faire grimper les coûts des appareils qui sont devenus des éléments essentiels de la vie moderne.

Le Pixel 8 Pro sera également capable de prendre la température des gens – un ajout qui pourrait être une carte à dessiner dans une ère post-pandémique alors que diverses souches de COVID continuent d’évoluer. Mais Google essaie toujours d’obtenir l’approbation réglementaire pour activer cette capacité aux États-Unis. Un téléphone 2020, le Honor Play 4 Pro fabriqué par mon Huawei, était également capable de dépister la fièvre, donc Google n’innove pas totalement.

Malgré des critiques généralement positives, les téléphones Pixel ont à peine fait une brèche sur un marché dominé par Samsung et Apple depuis que Google a commencé à fabriquer ces appareils il y a sept ans. Mais ils ont gagné un peu plus de terrain ces dernières années, la part de Pixel sur le marché des smartphones haut de gamme oscillant désormais autour de 4 %, contre moins de 1 % il y a trois ans, selon le cabinet d’études International Data Corp.

Google peut se permettre de fabriquer un téléphone qui ne génère pas d’énormes ventes, car il rapporte plus de 200 milliards de dollars par an grâce à un réseau publicitaire numérique ancré dans son moteur de recherche dominant. Une grande partie des revenus publicitaires provient des milliards de dollars que Google verse chaque année pour faire de son moteur de recherche la principale passerelle vers Internet sur l’iPhone et la gamme Galaxy de Samsung.

Les accords qui ont donné au moteur de recherche de Google une position lucrative sur les téléphones et les ordinateurs sont au centre d’un procès antitrust en cours à Washington, où le ministère américain de la Justice tente de prouver ses allégations selon lesquelles Google aurait abusé de son pouvoir pour étouffer la concurrence et l’innovation. .