Google met l’IA dans la recherche

Il y a cinq mois, une petite startup de San Francisco appelée OpenAI a bouleversé l’industrie technologique – et le reste du monde – lorsqu’elle a publié ChatGPT. L’application a montré à des millions de personnes les immenses capacités de l’IA générative, comment elle peut tout faire, de l’écriture de poésie originale à la production de lignes de code de travail, le tout en quelques secondes.

Il est rapidement devenu évident que la technologie de l’IA comme ChatGPT avait le potentiel non seulement de changer radicalement la façon dont nous consommons et créons des informations, mais aussi de transformer tous les aspects de notre vie quotidienne. Et cela menaçait les activités de Google dans leur essence.

C’est dans ce contexte que Google a invité des journalistes comme moi à visiter l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, en Californie, pour la très attendue conférence annuelle des développeurs d’E/S de l’entreprise. La présentation liminaire de mercredi était l’occasion pour Google de retrouver l’enthousiasme qu’il avait perdu pour OpenAI et le principal investisseur de la startup, Microsoft, qui a mangé le déjeuner de Google en février en publier des fonctionnalités de recherche alimentées par l’IA dans Bing et un chatbot correspondant, BingGPT.



Google fait maintenant face à la possibilité de perdre sa domination sur le marché de la recherche et la réputation de leader de l’IA, une technologie que beaucoup considèrent comme aussi révolutionnaire que le téléphone mobile ou Internet lui-même. Aujourd’hui, afin de reprendre sa place en tant qu’entreprise leader sur cette technologie en développement rapide, Google intègre l’IA dans pratiquement tous ses produits les plus populaires – malgré le défauts connus de la technologie.

Il était clair dès le début du grand événement de Google mercredi que l’IA était la star. Avant que les dirigeants ne se présentent sur scène, l’artiste électronique Dan Deacon a joué de la musique retentissante générée par la technologie d’intelligence artificielle de Google tout en récitant des paroles poétiques avec des illustrations psychédéliques générées par l’IA derrière lui. Après que Deacon ait terminé sa tournée musicale mystérieuse sur l’IA, le PDG de Google, Sundar Pichai, est monté sur scène.

« Sept ans après le début de notre voyage, nous sommes à un point d’inflexion passionnant. Nous avons la capacité de rendre l’IA encore plus utile », a-t-il déclaré sur scène lors de la présentation de mercredi. « Nous réimaginons tous nos produits de base, y compris la recherche. »

Mais sous le buzz, il y avait un air de nervosité à propos de ce que Google est sur le point de déchaîner sur le monde. Dans les semaines à venir, des milliards de personnes verront l’IA générative dans tout, de la recherche Google à Gmail en passant par les services alimentés par la technologie cloud de Google. La mise à jour permettra, entre autres, aux utilisateurs d’utiliser l’IA pour composer des e-mails dans l’application mobile Gmail, de créer de nouvelles présentations Google Docs avec des images générées par l’IA basées sur quelques mots clés et d’envoyer des SMS à leurs amis sur Android dans une prose de style shakespearien. par IA. Alors que ces nouvelles applications d’IA génératives pourraient booster les produits de Google et donner de meilleurs outils de productivité et de créativité aux masses, la technologie est également sujette à erreur et biaiset s’il est mal exécuté, il pourrait nuire à la mission principale de Google qui est de fournir à ses utilisateurs des informations fiables.

Parmi les nombreuses façons dont Google modifie ses applications avec l’IA, la recherche est la plus significative. Dans les semaines à venir, un groupe limité de bêta-testeurs découvrira une nouvelle expérience de recherche Google plus visuelle. Il semble familier à bien des égards à l’ancienne recherche Google, mais il fonctionne de manière fondamentalement différente.

Dans la nouvelle recherche Google, lorsque vous entrez une requête de recherche, vous n’obtenez pas seulement une longue liste de liens bleus. Au lieu de cela, Google vous montrera quelques résultats dans des cases grises avant de servir un gros bloc de texte généré par l’IA dans une case vert clair qui occupe la majorité de l’écran. Ce résultat est censé vous donner les informations que vous recherchez, recueillies auprès de sources disparates sur le Web et écrites sur un ton accessible. À droite du résultat généré par l’IA, vous verrez également quelques liens les plus pertinents pour votre recherche. Il y a aussi des cases vertes sous le résultat de l’IA, dans lesquelles Google vous invite à approfondir en posant des suggestions de questions de suivi ou en proposant les vôtres. Et si vous cliquez sur le texte réel du résultat de l’IA, vous trouverez des liens vers les sites Web à partir desquels Google a extrait les informations. Si vous n’aimez pas la nouvelle expérience de recherche, vous pouvez revenir à l’ancienne.

C’est de loin le changement le plus radical apporté au moteur de recherche de Google qui a été l’épine dorsale du Web depuis plus de 20 ans. En fait, Google semble s’éloigner du terme « recherche » et vers « converser ».

La recherche IA de Google s’exécute en partie sur un nouveau modèle technique sous-jacent appelé PaLM2, qui a également été publié mercredi. Bien qu’il fonctionne un peu comme l’ancien modèle de Google, PaLM, Google affirme qu’il est meilleur en termes de langage, de raisonnement et de code, et qu’il peut fonctionner plus rapidement. S’appuyant sur cette technologie, la nouvelle expérience générative de recherche de Google, ou SGE, est censée être plus conversationnelle, plus naturelle et plus apte à répondre à des questions compliquées qu’une recherche classique. Google affirme que la nouvelle expérience de recherche peut aider les gens dans tous les domaines, de la planification de vacances à la réponse à des questions complexes sur l’actualité du jour.

Lorsque j’ai brièvement testé SGE dans les bureaux de Google mardi, j’ai posé une série de questions pour savoir si WhatsApp écoutait mes conversations, un sujet sur lequel Elon Musk questions récemment poséeset il a donné des réponses assez raisonnables.

Tout d’abord, la nouvelle technologie Google m’a dit que les messages de WhatsApp sont sécurisés avec un cryptage de bout en bout, un fait de base que j’aurais pu trouver en faisant une recherche Google traditionnelle. Mais lorsque j’ai posé une question de suivi pour savoir si Musk avait raison de remettre en question notre confiance dans WhatsApp, cela a également donné un contexte supplémentaire que je n’aurais peut-être pas vu dans une recherche traditionnelle. SGE mentionné un bogue connu dans Android cela a probablement contribué à la confusion quant au moment où WhatsApp accède aux microphones des gens. Mais il a également écrit que bien que WhatsApp soit crypté, il appartient à Meta, une société qui « monétise historiquement les informations personnelles pour les annonceurs » et, dans certaines circonstances, comme les enquêtes politiques, se conforme aux demandes du gouvernement concernant les données vous concernant. Ce sont toutes des déclarations correctes et pourraient potentiellement être des informations de fond pertinentes si je devais écrire un article sur le sujet.

Au cours de mes quelques minutes d’utilisation de l’outil, j’ai pu voir le potentiel d’une version plus conversationnelle de la recherche qui assemble des sources de données disparates pour me donner une image plus complète de tout ce sur quoi j’écris. Mais elle présente aussi des risques majeurs.

Peu après sa sortie en mars, la version expérimentale de Google Chatbot IA, Bardeétait générateur réponses incorrectes ou inventées. Connu dans le domaine de l’IA sous le nom de « hallucinations » – lorsqu’un système d’IA invente essentiellement des réponses qu’il ne connaît pas – ces types d’erreurs sont un problème courant avec les chatbots de grands modèles de langage.

La menace qu’un utilisateur rencontre ces hallucinations pourrait nuire à la réputation de Google de remplir sa mission principale d’organiser de manière fiable les informations mondiales. Après que Bard ait répondu de manière incorrecte à une question factuelle sur l’histoire des télescopes dans l’une de ses premières démos publiques, Google perdu 100 milliards de dollars en valeur marchande. Et bien que Bard ait été construit avec des garanties pour éviter de produire du contenu polarisant, des chercheurs extérieurs ont découvert que avec un peu d’aiguillonil pourrait facilement cracher des théories du complot antisémites et une rhétorique anti-vaccin.

Dans ma démo de mardi, Liz Reid, vice-présidente de Google pour la recherche, a déclaré que Google avait formé SGE pour qu’il soit moins risqué que Bard, car il s’agit d’un élément central du produit phare de Google et devrait avoir une marge d’erreur plus faible.

« Nous devons insister davantage sur la factualité, même si cela signifie parfois que vous ne répondez pas à la question », a déclaré Riedy.

Google affirme également que son nouveau moteur de recherche d’IA ne répondra pas aux questions lorsqu’il n’est pas sûr de la fiabilité de ses sources ou lorsqu’il s’agit de certains sujets, notamment des conseils de dosage médical, des informations sur l’automutilation et le développement d’événements d’actualité. Google dit qu’il recueille les commentaires des utilisateurs, et la société a souligné qu’il est encore en train d’être affiné au fur et à mesure qu’il est déployé via le nouveau groupe de produits de recherche expérimental de Google, Search Labs.

Dans les semaines à venir, alors que les premiers utilisateurs testent sous pression la nouvelle expérience de recherche de Google et les autres fonctionnalités d’IA dans d’autres produits Google, ils peuvent se demander si ces produits sont prêts pour les heures de grande écoute et si l’entreprise précipite ces expériences publiques d’IA. Certains employés de Google ont exprimé ouvertement ces mêmes préoccupations.

Mais Google, dont la mission est de rendre l’information mondiale plus universelle et accessible, se retrouve désormais dans la position inhabituelle de se dépêcher pour suivre le rythme de ses concurrents. S’il ne publie pas ces nouvelles fonctionnalités, Microsoft, OpenAI et d’autres pourraient ronger son cœur de métier. Et à ce stade, la révolution de l’IA générative semble presque inévitable. Google veut que tout le monde sache qu’il ne se retient plus.

